10 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день предотвращения самоубийств

Посвящен вопросу предотвращения самоубийств в мире. Инициаторами учреждения этой памятной даты выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная ассоциация по предотвращению самоубийств.

Международный день защиты от нападений в сфере образования

Пополнил перечень всемирных и международных дней ООН в мае 2020 года. Главная задача — привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению детей в возрасте от трех до 18 лет из 35 затронутых кризисом стран, которых насчитывается более 75 млн, и поддержать этих детей в получении образования.

СОБЫТИЯ

В 1925 году в Кызыл-Орде основан первый профессиональный казахский национальный театр. Театр открылся 13 января 1926 года пьесой «Алтын сақина» («Золотое кольцо») Кошке Кеменгерова в постановке Сералы Кожамкулова и большим концертом. В 1928 году, после переноса столицы в Алма-Ату, туда же был переведен и театр. С 1937 года театру присвоено звание академического, а с 1961 года — имя Мухтара Ауэзова.

В 1992 году в совхозе Коктерек Мойынкумского района Жамбылской области открыт памятник Кайрату Рыскулбекову — участнику декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате. За участие он был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни, которая затем была заменена двадцатью годами лишения свободы. Погиб в Семипалатинской тюрьме по дороге к месту лишения свободы при невыясненных до конца обстоятельствах. В 1992 году посмертно был полностью реабилитирован. В 1996 году ему посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы» (Народный Герой).

В 1993 году на основании ходатайств местных представительных органов Атырауской области и в целях увековечения памяти выдающегося народного композитора Курмангазы Сагырбаева Президиум Верховного Совета Республики Казахстан постановил переименовать Денгизский район Атырауской области в Курмангазинский район.

В 1994 году на кладбище Кенсай в Алматы над могилой народного писателя, казахского поэта, лауреата премии А. Фадеева и Государственной премии Казахской ССР имени Абая Сырбая Мауленова был установлен памятный знак.

Сырбай Мауленов участвовал в Великой Отечественной войне, в освобождении от блокады Ленинграда, был редактором газеты «Қазақ әдебиеті» и журнала «Жұлдыз». Автор многочисленных стихотворений и поэтических сборников. Перевел на казахский язык произведения Байрона, Гете, Мицкевича, Пушкина, Лермонтова, Блока, Бунина и Некрасова.

В 1996 году в целях совершенствования переподготовки специалистов-международников и повышения квалификации кадров дипломатической службы была создана Высшая дипломатическая школа Республики Казахстан (с 28 февраля 1997 года — Дипломатическая академия).

В 1996 году был создан первый в республике кадетский корпус — среднее военное учебное заведение Республики Казахстан, специализирующееся на подготовке профессионального младшего командного состава для Вооруженных сил Казахстана.

В 1998 году в целях сохранения и развития культурного потенциала Республики Казахстан, обеспечения государственной поддержки деятелей культуры и искусства и повышения эффективности целевого использования финансовых средств государства, направляемых на развитие культуры и искусства в Казахстане, был образован Государственный фонд поддержки культуры и искусства.

Основные задачи фонда — участие в разработке и реализации программ поддержки и развития национального искусства и народного творчества; осуществление прямых связей с зарубежными партнерами с целью расширения интеграции казахстанской культуры в мировое сообщество; содействие развитию рынка труда в сфере культуры и искусства.

В 1998 году вышел первый номер ежемесячной общественно-политической, историко-археологической газеты «Қазақ батырлары». Газета рассказывает об истории традиционного казахского общества, его знаменитых батырах, ханах, биях и острословах.

В 1999 году на всемирном кинофестивале, прошедшем в Инебурге (Австралия), фильму «Көзімнің қарасы» (режиссер Сатыбалды Нарымбетов) был присужден главный международный приз.

В 2005 году в Астане состоялось торжественное открытие Национальной академической библиотеки Республики Казахстан.

Новое пятиэтажное здание Национальной библиотеки общей площадью около 15 тыс. кв. м вмещает 20 просторных читальных залов, где могут одновременно работать 500 читателей. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан сочетает в себе традиционное хранилище для книжных фондов, рассчитанное на 2 млн томов, и мощный комплекс серверов, позволяющий хранить информацию в электронном виде.

В 2005 году в Алматы состоялось торжественное открытие Военного института иностранных языков Министерства обороны Республики Казахстан. Этот военный институт — единственное учебное заведение в Центрально-Азиатском регионе, которое готовит офицеров с высшим военно-специальным образованием по таким специальностям, как «переводческое дело» и «регионоведение».

В 2006 году состоялся запуск сернокислотного завода Степногорского горно-химического комбината, находящегося в доверительном управлении АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Серная кислота является одним из основных продуктов химической промышленности, который широко применяется в различных отраслях народного хозяйства. В качестве сырья перерабатывается сера казахстанского производства. Поставщиком сырья (комовая сера) является ТОО «Тенгизшевройл».

В 2010 году участники Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой были зачислены в магистратуру Академии музыки в Швейцарии (Базель). Квартет уникален тем, что является единственным в Казахстане. Статус государственного имеет только этот квартет, который вырос из национальной школы. Коллектив пропагандирует национальные классические произведения за рубежом, играет на уровне лучших мировых исполнителей и всегда находится в творческом поиске.

В 2014 году Управление делами Президента РК зарегистрировало девять товарных знаков с изображением резиденции Президента РК «Ақорда» и административного здания «Үкімет Үйі» и шесть товарных знаков с изображением Мажилиса и Сената Парламента РК.

Управление делами Президента РК как владелец товарных знаков имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащими ему товарными знаками по всем классам, предусмотренным в международной классификации товаров и услуг, учрежденной Ниццким соглашением от 15 июня 1957 года.

В 2016 году из Астаны в Аркалык отправились участники экспедиции «Өр Торғай — ерлік мекені» («Несгибаемый Тургай — родина героизма»). В ее составе были ученые-историки, исследователи, этнографы, журналисты и блогеры. Участники экспедиции установили памятный знак в поселении Байтума, где родился Кейки батыр, и на месте, где был убит хан Абдигаппар — участник народного восстания в Тургае.

В 2017 году состоялась торжественная церемония закрытия Международной выставки ЭКСПО-2017. Флаг международной выставки ЭКСПО был передан президенту Международного бюро выставок Стину Кристенсену.

Во время проведения выставки выступило более 33 тыс. артистов, в выставке приняли участие более 180 стран мира, 4,5 тыс. волонтеров работали на ЭКСПО, посетители сделали более 100 млн фотографий и 88 предложений руки и сердца, 153 изобретения представили ученые.

В 2017 году в столичном Дворце независимости начал работу первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям с участием глав ряда государств. Основными документами саммита стали Итоговое коммюнике и Астанинская декларация. Кроме того, во время саммита состоялась церемония вручения премии ОИС пяти ученым из разных стран, которые получили специальные премии в таких сферах, как химия, развитие техники, вирусная иммунология, биотехнология и другие.

В 2018 году в Алматы в кинотеатре «Kinoplexx Sary Arka» состоялась премьера документальной картины «Алаш туы астында» («Под знаменем Алаш»), посвященной национально-освободительному движению «Алаш».

Как известно, с 8 по 23 сентября 1918 года в Уфе прошло Государственное совещание с участием представителей политических сил того времени, на котором деятели «Алаша» представили юридическую основу борьбы национально-освободительного движения. Премьера документального фильма «Алаш туы астында» была приурочена к этому историческому событию.

В 2018 году Казахстан первым в Центральной Азии провел международный экзамен IFOM среди студентов-медиков. Экзамен проходил на английском языке среди обучающихся АО «Медицинский университет Астана», Карагандинского государственного медицинского университета и Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова по государственному заданию Министерства здравоохранения РК.

Экзамен IFOM разработан Национальным советом медицинских экспертов США (National Board of Medical Examiners — NBME) для оценки знаний студентов в разных точках мира по базовым и клиническим дисциплинам, которые необходимы для выполнения основных функций врача во время оказания медицинской помощи пациентам, вне зависимости от страны, программы обучения и учебного заведения, поскольку основные врачебные задачи одинаковы для всех врачей мира.

В 2019 году первые три места в рапиде во всех категориях на чемпионате Азии среди сеньоров заняли казахстанские шахматисты. Таков результат чемпионата по рапиду, который прошел после торжественной церемонии открытия Азиатского первенства среди ветеранов шахмат. Всего в чемпионате Азии среди сеньоров приняли участие более 70 шахматистов из 16 стран.

В 2020 году житель Астаны Айдос Медьянов, у которого при рождении был травмирован позвоночник и развился паралич, получил черный пояс по каратэ.

— Это моя заветная мечта, четко поставленная цель. Ни один парализованный человек не становился обладателем черного пояса. Мне хотелось доказать, что нет высоты, которую не может покорить человек, и воодушевить тех, кто сидит дома в инвалидной коляске. Изменить свою жизнь к лучшему — это в руках каждого человека. В будущем хочу поехать в Японию, продолжить там занятия этим восточным искусством. Для этого я сейчас изучаю японский язык. То, что я получил черный пояс, — результат труда моего и моего учителя, поддержки со стороны моей мамы и друзей, — говорит Айдос.

В 2021 году в Алматы поздравили со 100-летним юбилеем и вручили нагрудный знак «Еңбегі үшін» ветерану легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаеву.

В составе восьмой гвардейской стрелковой дивизии он был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

В 2023 году стартовали матчи 6-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0. Сборную Казахстана поддержали 30 тыс. болельщиков, а также глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин.

В 2024 году на Всемирных играх кочевников казахстанский спортсмен Дарын Откелбай принес Казахстану третью золотую медаль по аударыспаку в весе до 80 кг.

В 2025 году в Казахстане был выдан первый вид на жительство на 10 лет по программе Digital Nomad Residency. Его обладателем стал Павел Филатов, Senior Analytics & BI Engineer с международным опытом, выбравший Казахстан для жизни и профессиональной деятельности. Как отметили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, запущенная по поручению Президента программа уже успела зарекомендовать себя как важный инструмент привлечения ведущих мировых специалистов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.