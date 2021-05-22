10 съемных квартир обокрал вор в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Под видом квартиросъемщика житель Темиртау ограбил 10 владельцев квадратного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 апреля в Восточный отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление от 22-летней жительницы города. Женщина сдала квартиру некоему лицу, который так и не заплатил за проживание. Кроме того, вор похитил холодильник, стиральную машину, сушилку и детскую мебель. Общая сумма ущерба составила 173 тысячи тенге.

17 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 31-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Часть вещественных доказательств изъята.

В ходе досудебного расследование полицейские установили причастность задержанного еще к девяти аналогичным преступлениям.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«. Ведется расследование. В отношении злоумышленника суд выбрал меру пресечения в виде ареста», - сообщили в ДП Карагандинской области.



