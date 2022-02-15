10 рейсов задерживаются в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов рассказал о том, сколько рейсов задерживаются в столичном аэропорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 10 рейсов на вылет и 7 рейсов на прилет в связи с метеоусловиями в столице. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта», - проинформировал Анвар Шалекенов.

Отметим, в столице бушует метель. В связи с резким ухудшением погодных условий - метель, сильный снег, усиление ветра 15-20 м/с - департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.