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10 рейсов задерживаются в столичном аэропорту
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов рассказал о том, сколько рейсов задерживаются в столичном аэропорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 10 рейсов на вылет и 7 рейсов на прилет в связи с метеоусловиями в столице. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта», - проинформировал Анвар Шалекенов.
Отметим, в столице бушует метель. В связи с резким ухудшением погодных условий - метель, сильный снег, усиление ветра 15-20 м/с - департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.
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