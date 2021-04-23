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    10:17, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    10 регионов РК по-прежнему находятся в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 апреля 2021 года 15 регионов находятся в «красной» и «желтой» зонах по распространению коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангыстауская области.

    В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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