10 регионов РК по-прежнему находятся в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 апреля 2021 года 15 регионов находятся в «красной» и «желтой» зонах по распространению коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангыстауская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.