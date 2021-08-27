10 промышленных предприятий запустят до 2025 года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до 2025 года запустят 10 промышленных предприятий. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчете перед депутатами маслихата К.Аксакалов рассказал о перспективных инвестиционных проектах. Речь шла о комбинате по производству ламинированной фанеры, фабрике по выпуску мягких контейнеров, заводе изотермических вагонов-термосов.

«Завод «ЗИКСТО» выполняет заказ для «Қазақстан Темір Жолы» по сборке двух тысяч вагонов-платформ, что позволит на 25% обновить вагонный парк страны. Идет строительство фабрики по производству бумаги компанией «Радуга». Фабрика будет выпускать в год 5 тысяч тонн продукции, которая сейчас завозится извне. Осенью запустим новый кирпичный завод, который обеспечит застройщиков местными стройматериалами», - сообщил К.Аксакалов.

В целом по отрасли промышленности за семь месяцев объем производства вырос на 34 млрд тенге и составил 192 млрд тенге. Доля обрабатывающего сектора составляет 75%. В этом году объем промышленного производства рассчитывают увеличить до 360 млрд тенге.