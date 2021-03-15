10 предпринимателей работают на территориях колоний Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские индивидуальные предприниматели приехали в колонию, чтобы принять участие в проводимом администрацией учреждения Дне открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.

«Одним из основных направлений уголовно-исполнительной системы является обеспечение трудом осужденных, когда на производственных объектах учреждения за счет открытия новых видов производства создаются новые рабочие места. Для привлечения предпринимателей малого и среднего бизнеса в марте текущего года в Учреждении ЕЦ-166/25 ДУИС по Акмолинской области проведен День открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

В числе приглашенных оказались индивидуальные предприниматели Азамат Рахимов, Рустем Рахматулин и Нурболат Тасболат.

Рабочую встречу с участниками мероприятия провел заместитель начальника учреждение подполковник юстиции Асет Сыздыков. Приглашенным были презентованы пустующие помещения, объекты по производству брусчатки, деревянных изделий, швейный цех и производство металлоконструкции. Предприниматели проявили интерес, и после обхода состоялось обсуждение.

«Надо отметить, что в учреждении на постоянной основе ведется работа по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса, одна из основных задач - это открытие новых производств на территории учреждения и трудоустройство осужденных», - добавила И. Горнова.

По словам сотрудников ДУИС, на сегодняшний день в учреждениях области уже успешно работают 10 индивидуальных предпринимателей.