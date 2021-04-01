10 пьяных подростков выявили в общественных местах в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские в областном центре провели операцию «Весенние каникулы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью предупреждения и профилактики подростковой преступности с 20 по 30 марта 2021 года в период школьных каникул на территории города Павлодар проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Основное внимание сотрудниками полиции уделялось пресечению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей», - сообщил старший инспектор ювенальной полиции города Павлодар Руслан Сулейменов. - В результате выявлено 49 несовершеннолетних, находившихся вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей. В отношении всех родителей возбуждены административные производства по статье 442 части второй КРКоАП».

В полиции отметили, что задержаны ещё и десять несовершеннолетних, находившихся в общественных местах в пьяном виде. За это нарушение в отношении законных представителей подростков возбуждены административные производства.

«К примеру, 29 марта, в 23.20, по улице Теплова задержан 15-летний подросток. При беседе от несовершеннолетнего исходил резкий запах алкоголя», - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данным ведомства, в отдел полиции были приглашены родители подростка, в присутствии которых провели освидетельствование: по заключению специалистов, подросток находился в алкогольном опьянении средней степени. Поэтому в отношении матери был составлен административный протокол по статье 440 части второй КРКоАП.

«Всего же в период проведения профилактического мероприятия сотрудниками полиции города Павлодара выявлено 69 административных правонарушений. Семь несовершеннолетних и 16 неблагополучных семей поставлены на контроль для проведения с ними профилактической работы», - дополнил Р. Сулейменов.

Помимо подростков, полиция занималась и выявлением законных представителей, не надлежащим образом занимающихся воспитанием несовершеннолетних. В итоге к ответственности по статье «За неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» привлечены одиннадцать родителей, рассказал Руслан Сулейменов.

Видео ДП Павлодарской области.