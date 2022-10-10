10 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт (1980).

Трудовая деятельность: преподаватель Кзыл-Ординского филиала Жамбылского гидромелиоративно-строительного института (1980-1981); служил в органах внутренних дел Казахской ССР в Шымкенте (1981-1982); мастер, старший инженер домостроительного комбината в Шымкенте (1982-1985); занимался научной деятельностью (1985-1990); работа в строительной индустрии (1990-1993); аким г. Арысь (1993-1999); заместитель акима области, начальник управления миграции и демографии по Южно-Казахстанской области, заместитель председателя Агентства РК по миграции и демографии (1999-2004); аким Отрарского района Южно-Казахстанской области (2005-2009); аким Енбекшинского района г. Шымкент (2012-2013); директор ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис» производства ЖБИ (Шымкент) (2013-2016); первый заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нур Отан» (2016-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астана».

назад (1969) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Талды-Корганской области. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе (1991); Военную академию им. М.В. Фрунзе (2000); Национальный университет обороны (2014).

Трудовая деятельность: командир разведывательного взвода разведывательной роты войсковой части № 74261 (1991-1992); командир мотострелкового взвода войсковой части № 74261 (1992-1993); командир учебного мотострелкового взвода учебной мотострелковой роты войсковой части № 74261 (1993-1994); командир разведывательной роты войсковой части № 18404 (01.1994-10.1994); начальник разведки войсковой части № 18404 (1994-1995); командир мотострелкового батальона войсковой части № 18404 (1995-2000); старший офицер группы оперативной маскировки и оборудования ТВД отдела планирования применения Вооруженных сил управления планирования применения ВС департамента оперативного планирования ГШ ВС РК (2000); офицер отдела оперативной подготовки оперативного управления департамента оперативного планирования ГШ ВС РК (2000-2001); старший помощник начальника отдела планирования и оперативной подготовки штаба войсковой части № 14776 (2001-2002); старший офицер отдела планирования и оперативной подготовки войсковой части № 14776 (05.2002-11.2002); начальник разведки, начальник разведывательной службы главного штаба управления командующего сухопутными войсками ВС РК (2002-2003); командир войсковой части № 32363 (2003-2005); начальник отделения боевой готовности и службы войсковой части № 14776 (2005-2007); начальник отдела планирования и координации боевой подготовки управления планирования и координации боевой подготовки департамента боевой подготовки и службы войск КНШ МО РК (2007-2008); начальник управления планирования и координации боевой подготовки департамента боевой подготовки и службы войск КНШ МО РК (2008-2009); заместитель командующего регионального командования (по боевой подготовке), начальник отдела боевой подготовки управления командующего войсками РгК «Запад» (2009-2012); заместитель начальника департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (2014-2015); первый заместитель командующего войсками регионального командования, начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Запад» (2015-2019); командующий войсками регионального командования «Запад» (2019- июнь 2022).

назад (1976) родился- заместитель председателя правления АО «Отбасы банк».

Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, экономика и менеджмент в АПК (1999).

Трудовая деятельность: кредитный эксперт, заведующий сектором реализации программы Европейского банка реконструкции и развития в филиалах АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», г. Павлодар (2000-2004); риск-менеджер филиала г. Атырау, начальник управления кредитных рисков, заместитель директора департамента риск-менеджмента АО «АТФ Банк» (2004-2010); директор департамента продаж блока SME/Retail, директор филиала г. Алматы международной группы UniCredit (2010-2011); директор филиала г. Алматы, советник председателя правления, директор HR-департамента, директор департамента гарантирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011-2016); управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2016); исполнительный директор, курирующий филиалы и дочерние банки, кредитование и операционное обслуживание юридических лиц Qazkom (2016-2017); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2018-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

назад (1978) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в Актобе. Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им. М. Оспанова, хирургия (2001); обучался в аспирантуре Национального научно-медицинского центре в Астане (2006); Казахскую государственную юридическую академию в Астане, юриспруденция (2008); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе бизнес-школы Фукуа Университета Дьюка в области делового администрирования МБА.

Трудовая деятельность: врач-хирург ГКП «Городская поликлиника № 2» г. Актобе (2002-2004); врач-хирург Больницы скорой медицинской помощи г. Актобе (2004-2010); заместитель главного врача ГКП «Городская поликлиника № 2» в г. Актобе (2010-2012); директор реабилитационного медицинского центра «Клиника Дару» г. Актобе (2010-2021); директор Национального реабилитационного медицинского центра «DARU» г. Нур-Султан (2016-2021); директор офтальмологического центра «Клиника «Көз жарығы» г. Актобе (2018-2021); директор медицинского центра «DARU NEFROS» г. Актобе (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Ерен еңбегі үшін» (2020), «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» МЗ РК (2020); нагрудным знаком «Жомарт жан» (2019).

назад (1986) родился- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Университет КИМЭП, бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета (2009); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистр права (2014).

Трудовая деятельность: менеджер отдела АО «Республиканский центр космической связи» (АО «РЦКС») (2010-2012); заведующий сектором по связям с общественностью и международного сотрудничества АО «РЦКС» (01.2012-10.2012); начальник управления реализации и маркетинга департамента корпоративного развития АО «РЦКС» (2012-2014); исполняющий обязанности, коммерческий директор АО «РЦКС» (2014-2017); и.о., заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2017-2019); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

назад (1989) родился- уполномоченный по этике Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, финансы (2010); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, правовое регулирование в сфере экономики (2014).

Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «Каркын», Костанайская область, Аркалык (05.2011-09.2011); экономист по договору ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Аркалыка» (2011-2012); ведущий специалист ГУ «Отдел предпринимательства акимата Аркалыка» (03.2012-09.2012); главный специалист сектора экономико-стратегического планирования и развития территорий ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Аркалыка» (09.2012-11.2012); главный специалист - главный казначей операционной группы ГУ «Аркалыкское городское управление казначейства департамента казначейства по Костанайской области КК МФ РК» (2012-2014); главный специалист административного отдела ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области КК МФ РК» (2014-2015); консультант отдела дисциплинарно-административной практики и государственных услуг (секретариат Дисциплинарного совета) департамента АДГСиПК по Астане (2015-2016); эксперт, главный консультант Агентства РК по делам государственной службы (2016-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.