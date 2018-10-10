10 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».







ДАТЫ

Всемирный день против смертной казни



Учрежден Всемирной коалицией по запрету смертной казни в 2003 году, членами которой являются более 120 правозащитных организаций (в число которых входит «Международная амнистия»), адвокатских объединений, профсоюзов, местных и региональных органов власти.

Всемирный день психического здоровья



Отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, входит в структуру международных дней ООН. Инициатором его учреждения выступила Всемирная федерация психического здоровья при поддержке ВОЗ.

СОБЫТИЯ

В 1997 году обнародовано Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», получивших название «Казахстан-2030». В обращении впервые была обнародована долгосрочная стратегия развития Казахстана на основе детального изучения мирового и собственного опыта. Глава государства предложил основной целью развития страны считать построение независимого, процветающего и политически стабильного Казахстана с присущим ему национальным единством, социальной справедливостью и экономическим благосостоянием всего населения.

В 2003 году АО «Казпочта» выпущены художественные почтовые марки «Религии мира. Культовые сооружения». Обе марки являются первыми из серии, посвященной религиям мира. На них изображены символы двух самых распространенных в Казахстане религий: Центральная алматинская мечеть и здание Вознесенского кафедрального собора южной столицы в исполнении художника Данияра Мухамеджанова. Тираж обеих марок 70 тысяч экземпляров, номинал - 50 тенге.

В 2011 году в Караганде состоялось открытие памятника великому казахскому мыслителю Казыбек бию, активно участвовавшему в делах государственного правления во времена ханов Тауке, Самеке, Абильмамбета, Абылая, способствовавшему действенности внутренней и внешней политики казахских ханов.

Автор памятника - скульптор из Астаны Мурат Мансуров. Отлитая из бронзы 6-метровая скульптура водружена на 8-метровый постамент. Строительство памятника обошлось в 33 млн. тенге.

В 2013 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в рамках 192-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоялась официальная церемония открытия юбилейной выставки народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, живописные и графические произведения которого поражают своим мастерством, бесконечным разнообразием тем и сюжетов, колористическим богатством и философской возвышенностью образов.



В 2013 году в парке ветеранов войны в Кызылорде открыт памятник жертвам Чернобыльской АЭС, Семипалатинского ядерного полигона и Афганской войны. После открытия памятника присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

2013 год. В Омске выпущена монография «Казахи аула Каскат: традиции и инновации в культуре казахского населения Западной Сибири».

Разделы книги посвящены изучению этнографии казахов юга Западной Сибири в конце XX - начале XXI в. и этническим процессам у сибирских казахов конца XVI - начала XX в., а также традициям и инновациям в культуре казахов.



В 2014 году на заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества в Минске подписан Договор о прекращении деятельности этой организации.

В соответствии с Договором, подписанным главами государств-членов организации, с 1 января 2015 года ЕврАзЭС прекратила свою деятельность. Вместо него будет активизировать свою работу Евразийский экономический союз.



В 2014 году два офицера казахстанского миротворческого батальона «Казбат» направлены в качестве наблюдателей миссии ООН в Западную Сахару.

В соответствии с мандатом миссии ООН основной задачей военных наблюдателей является патрулирование, мониторинг и доклад об обстановке. Наблюдатели направляются в миссию без оружия, не участвуют в конфликтах и не принимают чью-либо сторону.



В 2016 году Казахстан, Азербайджан и Грузия создали Международную ассоциацию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Офис организации размещен в г.Астана.

Деятельность ассоциации будет направлена на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

2016 год. Король Иордании Абдалла II стал первым лауреатом премии Президента Республики Казахстан за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.



В 2017 году в турецком городе Измир состоялся IV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин, в котором приняли участие команды из 12 стран мира, в том числе национальная сборная Республики Казахстан. По итогам чемпионата женская сборная, заняв третье место, была награждена бронзовыми медалями, кубком и ценными призами.

В 2017 году сборная Казахстана стала призером Кубка Европы, который прошел в Польше, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В 2017 году Шымбулак был назван самым популярным горнолыжным курортом в СНГ. Рейтинг был представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017-2018 года. Шымбулак лидирует среди лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов.