10 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день психического здоровья

Отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, входит в структуру международных дней ООН. Инициатором его учреждения выступила Всемирная федерация психического здоровья при поддержке ВОЗ. Общая цель Всемирного дня психического здоровья заключается в повышении осведомленности о проблемах психического здоровья во всем мире и мобилизации усилий в поддержку укрепления психического здоровья. Этот день предоставляет всем заинтересованным сторонам, занимающимся вопросами психического здоровья, возможность рассказать о своей работе и о том, что еще необходимо сделать для того, чтобы забота о психическом здоровье стала реальностью для людей во всем мире.

День профессиональных союзов в Казахстане

Новая дата в календаре профессиональных праздников Казахстана появилась по инициативе Федерации профсоюзов Казахстана и при поддержке Министерства труда и социальной защиты Казахстана в мае 2019 года.

День профсоюзов Казахстана был создан для того, чтобы подчеркнуть важную роль профсоюзов на рынке труда и стимулировать развитие профсоюзного движения в стране.

Всемирный день бездомных

Впервые его отмечали 10 октября 2010 года. Основная задача Всемирного дня бездомных — привлечь внимание общественности к проблеме бездомности и мобилизовать волонтеров на помощь тем, кто по какой-либо причине остался без собственного жилища. Сегодня это одна из наиболее актуальных социальных проблем в странах с высокой стоимостью жизни.

Всемирный день против смертной казни

Учрежден Всемирной коалицией по запрету смертной казни в 2003 году, членами которой являются более 120 правозащитных организаций (в число которых входит «Международная амнистия»), адвокатских объединений, профсоюзов, местных и региональных органов власти. Совет Европы был первопроходцем в деле отмены смертной казни, в результате чего Европа с 1997 года де-факто является пространством, свободным от смертной казни. Проведение этого дня является европейским вкладом в отмечающийся в тот же день ежегодный Всемирный день борьбы против смертной казни.

СОБЫТИЯ

В 1939 году был основан Улытауский район, занимающий в настоящее время территорию более 12 тыс га. В него входят 12 сельских округов, 3 поселковых округа и 44 крестьянских хозяйства. Этот край называют одной из сокровищниц Казахстана. Здесь находятся 600 исторических памятников, в том числе, мавзолей Жошы-хана (XIII век), памятники VIII–XIII веков Домбаул, мавзолей Алаша-хана, городище Баскамыр, Алтыншокы, Хан орда (XV век) и другие. В селе Улытау располагается Государственный национальный историко-культурный и природный музей-заповедник. В поселке Жезды организован единственный в СНГ музей горного и плавильного дела.

В 1997 году обнародовано Послание Президента РК народу Казахстана «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», получившее название «Казахстан-2030».

В обращении впервые была обнародована долгосрочная стратегия развития Казахстана на основе детального изучения мирового и собственного опыта. Основной целью развития страны стало построение независимого, процветающего и политически стабильного Казахстана с присущим ему национальным единством, социальной справедливостью и экономическим благосостоянием всего населения.

В 1999 году состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам. Победила партия «Отан», которая получила 23 из 77 мест; Гражданская партия Казахстана — 13 мест; Федерация профсоюзов Казахстана — 11 мест; Аграрная партия Казахстана — 3 места; Коммунистическая партия Казахстана — 3 места; «Народная кооперативная партия Казахстана» — 1 место. Явка на выборах составила 62,5%.

В 2000 году было образовано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в состав которого вошли Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2006 году были подписаны протоколы о присоединении к Договору об учреждении ЕврАзЭС Узбекистана, членство которого в ЕврАзЭС в 2008 году было приостановлено. В 2002 году статус наблюдателей при ЕврАзЭС получили Украина и Молдова, в 2003 году — Армения. В декабре 2003 года ЕврАзЭС был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В 2011 году в Караганде состоялось открытие памятника великому казахскому мыслителю Казыбек би. Автор памятника — скульптор Мурат Мансуров. Отлитая из бронзы 6-метровая скульптура водружена на 8-метровый постамент.

Казыбек Келдибекулы (1667-1764) — известный как «Каз дауысты Казыбек» родился на берегах Сырдарьи, детские и юношеские годы провел в Каратау и Улытау, принадлежал к роду Каракесек племени Аргын Среднего жуза. Казыбек би активно участвовал в государственных делах, был одним из организаторов борьбы против джунгарских захватчиков. Казыбек би вместе с Толе би и Айтеке би вошел в историю как инициатор объединения трех жузов, один из авторов свода законов, принятых при Тауке-хане и названных «Жетi жаргы» («Семь устоев»). Умер Казыбек би в декабре 1764 года, похоронен в мавзолее Ахмета Яссави в Туркестане.

В 2013 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в рамках 192-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоялась официальная церемония открытия юбилейной выставки народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, живописные и графические произведения которого поражают своим мастерством, бесконечным разнообразием тем и сюжетов, колористическим богатством и философской возвышенностью образов.

В 2013 году в Омске была выпущена монография Н. А. Томилова и Ш. К. Ахметовой «Казахи аула Каскат: традиции и инновации в культуре казахского населения Западной Сибири». Книга посвящена изучению этнографии казахов юга Западной Сибири в конце XX — начале XXI в. и этническим процессам сибирских казахов конца XVI — начала XX в., а также традициям и инновациям в культуре казахов.

В 2014 году два офицера казахстанского миротворческого батальона «Казбат» были направлены в качестве наблюдателей миссии ООН в Западную Сахару. В соответствии с мандатом миссии ООН основной задачей военных наблюдателей является патрулирование, мониторинг и доклад об обстановке. Наблюдатели направляются в миссию без оружия, не участвуют в конфликтах и не принимают чью-либо сторону.

В 2016 году Казахстан, Азербайджан и Грузия создали Международную ассоциацию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали учредительный договор Международной ассоциации ТМТМ и приняли ее устав. Офис организации размещен в Астане. Деятельность ассоциации направлена на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

В 2017 году Шымбулак был назван самым популярным горнолыжным курортом в СНГ. Рейтинг был представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017–2018 года. Шымбулак лидирует среди лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов.

В 2018 году на открытии шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий была вручена первая премия «За вклад в межрелигиозный диалог» папскому совету Ватикана.

В 2019 году впервые в Алматы стартовал международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» с участием спортсменов из 18 стран мира.

Турнир, посвященный памяти призера Олимпийских игр, всемирно известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, проходил под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в многофункциональном комплексе Halyk Arena.

В 2022 году документальная картина ТРК Президента Казахстана «Қаңтар қасіреті», посвященная трагическим январским событиям, получила особый приз на фестивале документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» в Минске.

В 2023 году четырехкратный чемпион Азиатских игр и лидер казахстанской велокоманды «Астана» Алексей Луценко стал победителем третьего этапа «Тур Турции». Этот этап считался самым сложным на соревнованиях, потому что гонщиков ждал финиш на горе высшей категории. Лучше всех с этой сложной задачей справился триумфатор Азиады в китайском Ханчжоу Алексей Луценко.

В 2024 году Министерство национального образования Турции объявило о кардинальных изменениях в новой учебной программе по уроку истории. В частности, термин «Центральная Азия» будет заменен на исторически точное понятие «Туркестан». По данным экспертов, термин «Туркестан» использовался с древних времен для обозначения земель, населенных тюрками, и его возвращение в образовательные программы символизирует важный шаг к восстановлению исторической справедливости и укреплению единства тюркского мира.