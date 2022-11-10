10 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1954) родилась- государственный и общественный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, кандидат филологических наук.

Родилась в Алматы. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского языка (1975); Дипломатическую академию МИД РК, дипломат (1998); университет имени Д.А. Кунаева (2007).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комитета комсомола АПИИЯ (1971-1977); аспирант Института языкознания АН СССР (1977-1980); преподаватель, старший преподаватель АПИИЯ (1980-1983); инструктор, заведующая сектором ЦК ЛКСМК (1983-1987); секретарь парткома, старший преподаватель Казахского государственного женского педагогического института (1987-19910; заведующая сектором зарубежной информации и переводов Верховного совета РК (1991-1995); первый секретарь, советник, заместитель начальника, начальник главного управления международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1995-1997); заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления ООН и международных экономических организаций - заместитель директора 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998); вице-министр иностранных дел РК (1998-1999); постоянный представитель РК при ООН, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Куба по совместительству (1999-2003); председатель Генеральной ассамблеи ООН (02.2003-03.2003); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (с 2003 года); национальный координатор по вопросам участия РК в Шанхайской организации сотрудничества (2003-2004); координатор проектов ОБСЕ в Украине (2012-2014); специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми (с 2014 года).

назад (1956) родиласьгосударственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родилась в Кокшетауской области. Окончила Карагандинский государственный университет, преподаватель математики; Алматинский институт политологии и управления, политолог; Казахский гуманитарный юридический университет, юрист.

Трудовая деятельность: учитель математики СШ № 27 г. Караганда (1974); начальник отдела, управления, заместитель директора департамента Госкомитета по делам молодежи, Министерства по делам молодежи, туризма и спорта, Министерства образования и науки РК (1993-2001); консультант, заведующая сектором, заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2005); вице-министр образования и науки РК (2005-2006); заместитель, первый заместитель руководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по социально-культурному развитию (03.2016-08.2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021).

Награждена орденом «Құрмет» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Астана» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); нагрудными знаками «Отличник образования Республики Казахстан» (1999), «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2001), «За заслуги в развитии туризма в РК» (2004), «Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері» (2004), имени Ы. Алтынсарина (2006), «За успехи в науке» (2009).

назад (1958) родилась- ректор Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета.

Родилась в Семипалатинске. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, историк, преподаватель истории и обществоведения (1980); Казахскую юридическую академию, юрист (2000).

Трудовая деятельность: ассистент Семипалатинского зооветеринарного института (1980-1982); стажер-исследователь Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1982-1984); преподаватель Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1984-1990); старший преподаватель Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1990-1994); старший преподаватель, доцент Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1994-1998); директор Семипалатинского филиала Казахской государственной юридической академии (1998-2000); директор Семипалатинского юридического института РГКП «КазГЮА» (2000-2002); директор Семипалатинского юридического института ЗАО «Казахского гуманитарно-юридического университета» (2002-2003); ректор Семипалатинского юридического института АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2003-2007); президент Семипалатинского университета имени М.О. Ауэзова (2007-2009).

На занимаемой должности - с февраля 2009 года.

Награждена орденом «Парасат» (2017); медалями «Шапағат» (2008), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «За вклад в развитие науки РК» (2007), «Ы. Алтынсарин» (2018). Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Ажар» в номинации «Наука и образование» (2003). Награждена в номинации «Ұлағатты ұстаз» в республиканском телепроекте «Казахстанская женщина-2010».

назад (1984) родился- заместитель прокурора Жамбылской области.

Родился в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, правоведение; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир-хана, финансы; магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова.

Трудовая деятельность: помощник Уральского транспортного прокурора (2004); помощник прокурора г. Уральск; прокурор управления прокуратуры Западно-Казахстанской области; старший помощник прокурора Бостандыкского района г. Алматы; старший прокурор управления прокуратуры г. Алматы; заместитель прокуроров Алатауского, Алмалинского районов г. Алматы; прокурор Каратауского района г. Шымкент (2015-2018); прокурор Байдибекского района Туркестанской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

назад (1987) родился- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Москве. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр математического и компьютерного моделирования; Университет «Нархоз», бакалавр экономики.

Трудовая деятельность: инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» (с 2009 года); эксперт, главный эксперт департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); управляющий директор РГП «Центр обслуживания населения» в Астане (05.2014-09.2014); управляющий директор АО «Казпочта» (2014-2018); независимый директор Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (с 2017 года). председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.