Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

10 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
10 Ноября 2022, 08:00
10 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

photo

68 лет назад (1954) родилась ДЖАРБУСЫНОВА Мадина Бинешовна - государственный и общественный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, кандидат филологических наук.

Родилась в Алматы. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского языка (1975); Дипломатическую академию МИД РК, дипломат (1998); университет имени Д.А. Кунаева (2007).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комитета комсомола АПИИЯ (1971-1977); аспирант Института языкознания АН СССР (1977-1980); преподаватель, старший преподаватель АПИИЯ (1980-1983); инструктор, заведующая сектором ЦК ЛКСМК (1983-1987); секретарь парткома, старший преподаватель Казахского государственного женского педагогического института (1987-19910; заведующая сектором зарубежной информации и переводов Верховного совета РК (1991-1995); первый секретарь, советник, заместитель начальника, начальник главного управления международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1995-1997); заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления ООН и международных экономических организаций - заместитель директора 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998); вице-министр иностранных дел РК (1998-1999); постоянный представитель РК при ООН, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Куба по совместительству (1999-2003); председатель Генеральной ассамблеи ООН (02.2003-03.2003); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (с 2003 года); национальный координатор по вопросам участия РК в Шанхайской организации сотрудничества (2003-2004); координатор проектов ОБСЕ в Украине (2012-2014); специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми (с 2014 года).

photo

66 летназад (1956) родилась АЙСИНА Майра Араповна -государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родилась в Кокшетауской области. Окончила Карагандинский государственный университет, преподаватель математики; Алматинский институт политологии и управления, политолог; Казахский гуманитарный юридический университет, юрист.

Трудовая деятельность: учитель математики СШ № 27 г. Караганда (1974); начальник отдела, управления, заместитель директора департамента Госкомитета по делам молодежи, Министерства по делам молодежи, туризма и спорта, Министерства образования и науки РК (1993-2001); консультант, заведующая сектором, заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2005); вице-министр образования и науки РК (2005-2006); заместитель, первый заместитель руководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по социально-культурному развитию (03.2016-08.2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021).

Награждена орденом «Құрмет» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Астана» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); нагрудными знаками «Отличник образования Республики Казахстан» (1999), «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2001), «За заслуги в развитии туризма в РК» (2004), «Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері» (2004), имени Ы. Алтынсарина (2006), «За успехи в науке» (2009).

photo

64 года назад (1958) родилась КУРМАНБАЕВА Шырын Асылхановна - ректор Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета.

Родилась в Семипалатинске. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, историк, преподаватель истории и обществоведения (1980); Казахскую юридическую академию, юрист (2000).

Трудовая деятельность: ассистент Семипалатинского зооветеринарного института (1980-1982); стажер-исследователь Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1982-1984); преподаватель Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1984-1990); старший преподаватель Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1990-1994); старший преподаватель, доцент Семипалатинского технологического института мясной и молочной продукции (1994-1998); директор Семипалатинского филиала Казахской государственной юридической академии (1998-2000); директор Семипалатинского юридического института РГКП «КазГЮА» (2000-2002); директор Семипалатинского юридического института ЗАО «Казахского гуманитарно-юридического университета» (2002-2003); ректор Семипалатинского юридического института АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2003-2007); президент Семипалатинского университета имени М.О. Ауэзова (2007-2009).

На занимаемой должности - с февраля 2009 года.

Награждена орденом «Парасат» (2017); медалями «Шапағат» (2008), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «За вклад в развитие науки РК» (2007), «Ы. Алтынсарин» (2018). Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Ажар» в номинации «Наука и образование» (2003). Награждена в номинации «Ұлағатты ұстаз» в республиканском телепроекте «Казахстанская женщина-2010».

photo

38 лет назад (1984) родился КАРИМ Адиль Абдукадыр - заместитель прокурора Жамбылской области.

Родился в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, правоведение; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир-хана, финансы; магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова.

Трудовая деятельность: помощник Уральского транспортного прокурора (2004); помощник прокурора г. Уральск; прокурор управления прокуратуры Западно-Казахстанской области; старший помощник прокурора Бостандыкского района г. Алматы; старший прокурор управления прокуратуры г. Алматы; заместитель прокуроров Алатауского, Алмалинского районов г. Алматы; прокурор Каратауского района г. Шымкент (2015-2018); прокурор Байдибекского района Туркестанской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

photo

35 лет назад (1987) родился ТУРЫСОВ Асет Нурланович - вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Москве. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр математического и компьютерного моделирования; Университет «Нархоз», бакалавр экономики.

Трудовая деятельность: инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» (с 2009 года); эксперт, главный эксперт департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); управляющий директор РГП «Центр обслуживания населения» в Астане (05.2014-09.2014); управляющий директор АО «Казпочта» (2014-2018); независимый директор Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (с 2017 года). председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.


История Казахстана   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной