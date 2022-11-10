10 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День работников цифровизации и информационных технологий

В ноябре 2022 года были внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан», в соответствии с которыми перечень праздничных дат был дополнен новым пунктом: «День работников цифровизации и информационных технологий - 10 ноября».

Введение профессионального праздника на сегодня важно для государственных служащих, проводящих цифровую трансформацию, IТ-предпринимателей и участников IТ-рынка. Именно они являются драйверами трансформации практически во всех сферах и являются одними из самых востребованных на рынке труда.

Всемирный день качества

Отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Предложение ввести такой праздник внесла Европейская организация качества, а поддержала эту идею Организация Объединенных Наций. Праздник был утвержден в 1990 году.

Цель введения в международный календарь событий такой даты - это привлечение внимания к проблемам качества продукции и услуг, предлагаемых разными компаниями из разных стран.

Всемирный день молодежи

Учрежден в честь годовщины основания Всемирной федерации демократической молодежи на Всемирной конференции молодежи в Лондоне, проходившей с 29 октября по 10 ноября 1945 года. Впервые проходил в 1947 году в Праге, Чехия.

Всемирная федерация демократической молодежи является центром международного демократического молодежного движения, она объединяет молодежь из разных стран, вне зависимости от расовых, политических, религиозных, национальных и других отличий.

Всемирный день юзабилити

Отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Впервые такой праздник был отмечен в 2005 году. Он посвящается вопросу обеспечения в разных сферах деятельности такого качества как юзабилити, т. е. практичности и удобства использования.

Как сказано в уставе Всемирного дня юзабилити, технологии должны улучшать жизнь, а не усиливать стресс или создавать опасность из-за плохого дизайна или низкого качества. Поэтому своим долгом организаторы данного праздника считают обеспечение эффективности, действенности и надежности технологий. При этом они отмечают, что это особенно важно для людей с ограниченными возможностями, ведь технологии могут улучшить их жизнь, позволяя им в полной мере участвовать в работе, социальных и гражданских событиях.

Всемирный день науки за мир и развитие

Праздник, отмечаемый ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН, был официально провозглашен в 2001 году, а стали отмечать его с 2002 года. Решение об учреждении Всемирного дня науки за мир и развитие было принято во время Всемирной научной конференции в Будапеште в 1999 году.

Цель - повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки, а также служит напоминанием международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера - International Accounting Day)

Профессиональный праздник учрежден в честь годовщины издания первой в мире книги о бухгалтерии: в 1494 году Лука Пачиоли издал труд «Все об арифметике, геометрии и пропорции», где одну из глав посвятил бухгалтерскому делу в Венеции.

День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции

Мустафа Кемаль Ататюрк- основатель современного турецкого государства, первый президент Турецкой Республики. Он прославился своими реформами и выдающимися военными талантами. День памяти установлен в годовщину смерти Мустафы Кемаля Ататюрка в 1938 году.

СОБЫТИЯ

В 1921 году Казахский центральный исполнительный комитет издал декрет «О борьбе со скотокрадством». Декрет отмечал скотокрадство как угрозу народному хозяйству и определил строгие меры наказания вплоть до высшей меры за кражу скота рецидивистами, а также в случае угона скота разбойным нападением. Также высшей мере наказания могли быть подвергнуты укрыватели и пособники скотокрадов, включая лиц, занятых сбытом похищенного. Этим же декретом ведение уголовных дел по краже лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота были переданы от народных судов к военным отделениям губернских трибуналов.

В 1940 году ввели новый казахский алфавит на основе русской графики. Казахский кириллический алфавит - алфавит, используемый в Казахстане и Монголии. Алфавит, разработанный С.А. Аманжоловым, содержит 42 буквы: 33 буквы русского алфавита и 9 специфических букв казахского языка Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ (до 1957 года вместо этой буквы применялась Ӯӯ), Y, h, I. Вначале казахские буквы размещались после букв русского алфавита, затем были перенесены на места после русских букв, сходных по звучанию.

В 2003 году создано АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов». Цель создания - обеспечение повышения доступности населения к ипотечным программам кредитования путем разделения кредитных рисков с кредиторами (банками второго уровня и ипотечными организациями), страховыми организациями и инвесторами.

В 2004 году Президент Казахстана подписал Указ «О Государственной программе формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы».

В 2005 году АО «Казпочта» выпустило серию почтовой марки. На ней изображены новогодние часы с елкой на фоне архитектурного сооружения «Байтерек». Марка выполнена офсетным способом в пять красок тиражом 50 тысяч штук.

В 2011 году в Индии была создана парламентская группа дружбы с Казахстаном, в состав которой вошли известные парламентарии нижней и верхней палат индийского Парламента.

В 2013 году в Усть-Каменогорске произошло большое событие - положено начало строительству автомобильного завода полного цикла на основе государственно-частного партнерства Казахстана и России.

В 2013 году в провинции Болу, являющейся природной «кладезью» Турции, состоялся первый Международный фестиваль культуры и искусства «Кероглу». В рамках фестиваля были представлены экспонаты, отражающие древние традиции и обычаи казахского народа, печатная продукция о Казахстане, в частности, альбомы с красочными иллюстрациями - фото достопримечательностей столицы нашей страны и неповторимой природы. Кроме того, вниманию посетителей были предложены книги, подготовленные и выпущенные посольством, - пятитомник избранных произведений Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на турецком языке, книги «Қазақстан-Түркия: достық пен ынтымақтастықтың 20 жылы» на казахском и турецком языках и «Нурсултан Назарбаев - лидер мирового масштаба» на турецком языке.

В 2014 году в 82 км от Аркалыка в 06:58 мск совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-13М» с международным экипажем МКС. В спускаемом аппарате вместе с экипажем с МКС на Землю прилетело «космическое поколение» мух-дрозофил, выведенных в ходе изучения влияния невесомости на развитие многоклеточных высокоорганизованных организмов. Эти исследования представляют исключительную ценность и послужат освоению дальнего космоса.

В 2018 году в столичном торговом центре «Mega Silk Way» состоялось открытие выставки «D10 WORLD», посвященной памяти бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена.

На выставке были представлены фотографии со знаковых спортивных мероприятий, видеопроект от коллег и друзей. В экспозицию также вошли персональные работы Дениса, призванные раскрыть творческий взгляд фигуриста, а также жанровые зарисовки, вызывающие у зрителя чувство сопричастности.

В 2020 году Международная Тюркская академия провела международную онлайн-конференцию «Венгерская тюркология», посвященную 130-летию со дня рождения великого ученого, видного востоковеда, тюрколога Дьюлы Немета, посвятившего свою сознательную жизнь науке, как одного из основателей венгерской тюркологии.

В рамках конференции была представлена книга «Неразрывные корни» известного венгерского ученого Конура Иштвана Мандоки, впервые изданная на казахском языке, содержащая материалы и исследования, касающиеся языка и географических названий древних куман-кипчаков в Венгрии, а также языка и устной литературы татаро-ногайской тюркской общины Добруджи в низовьях Дуная.

В 2020 году картина казахстанского кинорежиссера Армана Баймуратова «Өзгеріс» названа в числе лучших в номинации короткого метра среди иностранных фильмов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на VIII Азиатском фестивале короткометражных фильмов (Asia Microfilm Art Festival), который проходил в Китае.

Нынешний субрегиональный фестиваль короткометражного кино собрал более 5000 заявок от кинорежиссеров из Китая и еще 20 стран мира.