10 новых дворов открыли в столичном районе Байконыр
В Международный день защиты детей в столичном районе Байконыр открыли 10 новых дворовых территорий, а для жителей и детей организовали праздничные мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Новые дворы открылись по следующим адресам: улица Сейфуллина, 41; улица Бейсекбаева, 14; улица Сембинова, 21; улица Габдуллина, 1; улица Торайгырова, 3; улица Уалиханова, 3; улица Рахимова, 91; улица Шонанулы, 39 и 41; улица Жубанова, 3; улица Торайгырова, 1.
Во дворах установили новые игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
В честь открытия во дворах прошли праздничные мероприятия для детей и родителей. Жители выразили благодарность и организовали раздачу угощений.
В 2025 году в районе Байконыр будет благоустроено 88 дворовых территорий. Из них 18 — комплексно, а на 70 будут проведены ремонтно-восстановительные работы. При этом благоустройство 12 из 18 дворов реализуется в рамках проекта «Бюджет народного участия».
Всего в этом году в столице планируется благоустроить более 180 дворовых и общественных пространств.