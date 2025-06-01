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    15:16, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    10 новых дворов открыли в столичном районе Байконыр

    В Международный день защиты детей в столичном районе Байконыр открыли 10 новых дворовых территорий, а для жителей и детей организовали праздничные мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    10 новых дворов открыли в столичном районе Байконыр
    Фото: акимат Астаны

    Новые дворы открылись по следующим адресам: улица Сейфуллина, 41; улица Бейсекбаева, 14; улица Сембинова, 21; улица Габдуллина, 1; улица Торайгырова, 3; улица Уалиханова, 3; улица Рахимова, 91; улица Шонанулы, 39 и 41; улица Жубанова, 3; улица Торайгырова, 1.

    Во дворах установили новые игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

    В честь открытия во дворах прошли праздничные мероприятия для детей и родителей. Жители выразили благодарность и организовали раздачу угощений.

    В 2025 году в районе Байконыр будет благоустроено 88 дворовых территорий. Из них 18 — комплексно, а на 70 будут проведены ремонтно-восстановительные работы. При этом благоустройство 12 из 18 дворов реализуется в рамках проекта «Бюджет народного участия».
    Всего в этом году в столице планируется благоустроить более 180 дворовых и общественных пространств.

    Теги:
    Регионы Акимат ЖКХ Благоустройство
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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