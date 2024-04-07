10 населенных пунктов остались без транспортного сообщения в ЗКО

В Западно-Казахстанской области продолжаются противопаводковые и спасательные работы. О том, как складывается ситуация в регионе, рассказал старший инженер информационно-аналитической группы управления по чрезвычайным ситуациям ЗКО, лейтенант гражданской обороны Нуржан Толеуиш, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 1 апреля было объявлено чрезвычайное положение из-за паводков, опасность еще не исчезла. Сегодня продолжаются работы по предотвращению паводков и спасательные работы. По региону эвакуированы 7900 человек, в том числе 3538 детей. В области действует 161 эвакуационный центр, в них находятся более 1000 человек, остальные - у родственников. 10 населенных пунктов ЗКО остаются без транспортного сообщения, но они обеспечены запасами продовольствия, - сказал Нуржан Толеуиш на брифинге в СЦК.

По его словам, в регионе в качестве барьера для потока воды было заложено более 200 тысяч мешков с песком.