10 населенных пунктов остались без транспортного сообщения в ЗКО
В Западно-Казахстанской области продолжаются противопаводковые и спасательные работы. О том, как складывается ситуация в регионе, рассказал старший инженер информационно-аналитической группы управления по чрезвычайным ситуациям ЗКО, лейтенант гражданской обороны Нуржан Толеуиш, передает корреспондент агентства Kazinform.
- 1 апреля было объявлено чрезвычайное положение из-за паводков, опасность еще не исчезла. Сегодня продолжаются работы по предотвращению паводков и спасательные работы. По региону эвакуированы 7900 человек, в том числе 3538 детей. В области действует 161 эвакуационный центр, в них находятся более 1000 человек, остальные - у родственников. 10 населенных пунктов ЗКО остаются без транспортного сообщения, но они обеспечены запасами продовольствия, - сказал Нуржан Толеуиш на брифинге в СЦК.
По его словам, в регионе в качестве барьера для потока воды было заложено более 200 тысяч мешков с песком.
- Для спасательных и противопаводковых работ мобилизованы более 1900 человек личного состава и 300 единиц техники. Кроме того, в качестве дополнительной помощи были привлечены управление по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и воинская часть села Узынагаш (Алматы). Сейчас русло реки Жайык находится под ежедневным контролем. Уровень воды в реке составляет 680 сантиметров, опасный уровень – 850 сантиметров. Путем ежедневного мониторинга замечено, что уровень воды в реке Жайык (Урал) повышается. В связи с этим, людей, находящихся вблизи реки, переселяют в более безопасные районы. При этом принимаются меры по оповещению жителей, - добавил он.