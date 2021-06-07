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    14:00, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    10 нарушителей карантина выявили за сутки в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города. В минувшие выходные во всех районах Нур-Султана были выявлены нарушения карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Так, за прошедшие сутки, 6 июня мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 10 заведений.

    Нарушение карантина выявили в баре «Панаехали» по улице Нажимеденова, 14 в Алматинском районе.

    В Байконырском районе лаундж бар «С кайфом» по улице Кенесары, 65 работал с нарушением санэпидемиологических норм.

    В Есильском районе сразу 7 увеселительных заведений нарушили режим карантина.

    В районе Сарыарка компьютерный клуб Respawn работал после 23:00, несмотря на постановление главного санврача.

    Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, Нур-Султан вот уже третий месяц находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.


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