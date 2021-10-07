10 нарушителей карантина среди городских заведений выявили за два дня в Нур-Султане
За прошедшие два дня, 5 и 6 октября, мониторинговые группы столицы выявили нарушения карантина на 10 объектах предпринимательства.
Установленный режим работы не соблюдали в компьютерном клубе по Кошкарбаева, сауне «Арасан», компьютерном клубе «ACE Kiber arena», расположенных в Алматинском районе.
В список нарушителей попали три заведения района Есиль – лаундж-бар «Мята», бар «Панаехали» и Пункт быстрого питания «Lavash Food».
В районе Байконур карантин игнорировали в барах «Мята» и «Barrus».
Ограничительные меры также нарушили кафе «Аружан» и Business Hall по улице Т.Шевченко в Сарыаркинском районе.
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Для того, чтобы остановить пандемию и ослабить карантин, жителям и гостям столицы следует пройти вакцинацию и строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук.