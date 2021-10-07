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    13:10, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    10 нарушителей карантина среди городских заведений выявили за два дня в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. Ежедневно они выявляют десятки нарушений карантинного режима объектами предпринимательства города. За двое суток к ответственности привлекли 10 заведений, которые игнорировали ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    За прошедшие два дня, 5 и 6 октября, мониторинговые группы столицы выявили нарушения карантина на 10 объектах предпринимательства.

    Установленный режим работы не соблюдали в компьютерном клубе по Кошкарбаева, сауне «Арасан», компьютерном клубе «ACE Kiber arena», расположенных в Алматинском районе.

    В список нарушителей попали три заведения района Есиль – лаундж-бар «Мята», бар «Панаехали» и Пункт быстрого питания «Lavash Food».

    В районе Байконур карантин игнорировали в барах «Мята» и «Barrus».

    Ограничительные меры также нарушили кафе «Аружан» и Business Hall по улице Т.Шевченко в Сарыаркинском районе.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

    Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Для того, чтобы остановить пандемию и ослабить карантин, жителям и гостям столицы следует пройти вакцинацию и строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук.


    Теги:
    Здравоохранение Бизнес Астана Акимат
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