10 нарушителей карантина среди городских заведений выявили за два дня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. Ежедневно они выявляют десятки нарушений карантинного режима объектами предпринимательства города. За двое суток к ответственности привлекли 10 заведений, которые игнорировали ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

За прошедшие два дня, 5 и 6 октября, мониторинговые группы столицы выявили нарушения карантина на 10 объектах предпринимательства.

Установленный режим работы не соблюдали в компьютерном клубе по Кошкарбаева, сауне «Арасан», компьютерном клубе «ACE Kiber arena», расположенных в Алматинском районе.

В список нарушителей попали три заведения района Есиль – лаундж-бар «Мята», бар «Панаехали» и Пункт быстрого питания «Lavash Food».

В районе Байконур карантин игнорировали в барах «Мята» и «Barrus».

Ограничительные меры также нарушили кафе «Аружан» и Business Hall по улице Т.Шевченко в Сарыаркинском районе.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Для того, чтобы остановить пандемию и ослабить карантин, жителям и гостям столицы следует пройти вакцинацию и строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук.