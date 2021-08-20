10 нарушений карантина выявлено за сутки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в столице были проверены 46 объектов предпринимательства на нарушение карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Мобильными группами в составе представителей Управления санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских столицы ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению объектов предпринимательства, нарушающих карантинный режим.

Так, за прошлую ночь выявлено 10 нарушений карантина. Несмотря на ряд предупреждающих мер, указанных в постановлении главного санитарного врача об ужесточении карантина в столице, жители и гости города продолжают посещать увеселительные заведения, проводя досуг в компании друзей, не думая о последствиях и игнорируя санитарные требования.

В ходе проверки по улице Иманова было выявлено празднование дня рождения. Как выяснилось, близкие и друзья собрались за одним столом отмечая 1 год малыша.

Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Помните, не думая о последствиях и игнорируя санитарные требования, вы можете подвергнуть опасности не только свою жизнь, но и здоровье близких.