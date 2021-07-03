10 нарушений карантина выявили на объектах предпринимательства в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане мониторинговой группой продолжается работа по выявлению нарушений карантинного режима. За прошлые сутки проверено 92 объекта предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Ежедневно мониторинговой группой в составе представителей Управления санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушения карантинного режима. За прошлые сутки проверено 92 объекта предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантина.

Несмотря на ряд предупреждающих мер указанных в постановлении главного санитарного врача, столичные жители и гости продолжают посещать увеселительные заведения, проводя досуг в компании друзей и игнорируя санитарные требования, не думая о последствиях, подвергая опасности жителей города.

Вчера в 00:33 ночи при проверке кафе по улице Московская, выявлены посетители, которые отдыхали и веселились, нарушая санитарные нормы.

В ходе рейда мониторинговыми группами в 02:48 выявлено нарушение карантинного режима со стороны компьютерного клуба «NASA» по улице Шевченко. Несмотря на действующий запрет, администрация заведения запустили любителей виртуальных игр.





Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы о соблюдении карантинного режима в местах массового скопления людей.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июля, Нур-Султан находится в «красной» зоне.