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    13:32, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    10 нарколабораторий ликвидировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ликвидировано 10 нарколабораторий. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из серьёзнейших угроз в мире – это распространение наркотиков. Министерством усилена работа в этом направлении. Выявлено больше наркопреступлений (на 13,4%, до 1,1 тысячи). Из незаконного оборота изъято около 2 тонн наркотиков», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Было отмечено, что на сегодня «традиционные» наркотики вытесняются «синтетическими», в основном поступающих из стран Европы.

    «В этой связи налажено тесное взаимодействие с зарубежными коллегами. В ходе совместных мер ликвидировано 10 нарколабораторий, тогда как в прошлом году – 4. Изъято в 2 раза больше «синтетики». Её вес превысил 41 кг. Это 100 тысяч доз наркотиков, стоимостью на «черном рынке» почти 1,5 млрд тенге (3,4 млн долларов США)», - добавил Ерлан Тургумбаев.

    Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 3,5 тысяч преступлений, пресечено более 1 миллиона административных правонарушений.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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