10 наиболее загрязненных городов Казахстана переведут на альтернативные источники энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по совершенствованию региональной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По четвертому направлению «Совершенствование региональной политики» предусмотрена реализация 22 мероприятий. Будет разработан Закон «О развитии агломераций». Предусматривается актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, будет введено в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики совместно со стратегическими инвесторами.

«Планируется провести газификацию и перевести на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов в среднесрочной перспективе. В рамках нацпроекта развития регионов в течение 5 лет все города и села будут обеспечены чистой питьевой водой. В целях бережного использования ресурсов будет реконструировано 120 каналов и построено 9 новых водохранилищ», - отметил спикер.

«Будут внесены законодательные поправки по упрощению бюджетных процессов, кардинальному снижению бюрократии и расширению применения цифровых инструментов. В программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов будет увеличена доля бюджета «народного участия», - заключил министр.