10 наиболее загрязненных городов Казахстана переведут на альтернативные источники энергии
«По четвертому направлению «Совершенствование региональной политики» предусмотрена реализация 22 мероприятий. Будет разработан Закон «О развитии агломераций». Предусматривается актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.
По его словам, будет введено в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики совместно со стратегическими инвесторами.
«Планируется провести газификацию и перевести на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов в среднесрочной перспективе. В рамках нацпроекта развития регионов в течение 5 лет все города и села будут обеспечены чистой питьевой водой. В целях бережного использования ресурсов будет реконструировано 120 каналов и построено 9 новых водохранилищ», - отметил спикер.
«Будут внесены законодательные поправки по упрощению бюджетных процессов, кардинальному снижению бюрократии и расширению применения цифровых инструментов. В программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов будет увеличена доля бюджета «народного участия», - заключил министр.