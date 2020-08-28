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10 многодетных семей отмечают новоселье в одном из районов ВКО

28 Августа 2020 12:57
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10 многодетных семей отмечают новоселье в одном из районов ВКО

БЕСКАРАГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 25-летия Конституции РК 10 многодетных семей из Бескарагайского района ВКО отмечают новоселье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт областного акимата в Instagram.

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В областном акимате сообщили, что благодаря поддержке акима области Даниала Ахметова из областного бюджета были выделены финансовые средства на покупку пяти двухквартирных жилых частных домов. На днях 10 многодетных матерей получили из рук главы района ключи от нового жилья.

«Я мама семерых детей. Сегодня мы получили новое жилье. Хотелось поблагодарить акима области за то, что он обратил внимание на нас, на многодетные семьи. Спасибо всем!» - поделилась радостью Евгения Ревина.

Отметим, что в будущем в Бескарагайском районе будут сданы в эксплуатацию еще восемь двухквартирных жилых домов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Жилье  
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Орал Ерланулы

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