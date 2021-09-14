10 млрд тенге задолжали государству жители Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 10 млрд тенге по 20 тысячам исполнительных производств, которые находятся на руках у судоисполнителей в настоящее время, задолжали государству жители Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг областного департамента юстиции, из более чем 20 тысяч исполнительных производств 7 684 дела касаются взыскания алиментов. Несколько тысяч дел - штрафы за нарушение правил дорожного движения.

«В настоящее время департаментом юстиции Атырауской области совместно с прокуратурой создана межведомственная рабочая группа по взысканию алиментов. С 1 сентября по 1 октября 2021 года в области проводятся рейды. Ведётся поиск злостных должников, устанавливаются точные адреса их проживания, а также ведется розыск должников, скрывающихся от выплаты долгов, алиментов, налоговых платежей. Принимаются меры по аресту их движимого имущества - автотранспортных средств», - сообщили в ведомстве.