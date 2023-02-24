10 млрд тенге потратят на водоснабжение в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на водоснабжение и водоотведение выделили 10 млрд тенге. Об этом сообщил на брифинге и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации П.Шилова, вода в этом году придет в 22 населенных пункта, где проживают около 16 тысяч человек.

«Из 16 проектов, реализуемых в этом году, 10 на общую сумму 3,7 млрд тенге являются переходящими с прошлого года. Из шести новых проектов по четырем уже заключили договоры с подрядными организациями на 1,9 млрд тенге. По оставшимся двум конкурсные процедуры завершатся в марте», - сказал П.Шилов.

К концу года местные власти обещают увеличить доступ сельского населения к централизованному водоснабжению почти до 88%.

Самые низкие показатели обеспеченности населения водой остаются в районах Тайыншинском и Шал акына – менее 40%.

В прошлом году на развитие системы водоснабжения и водоотведения потратили 8,9 млрд тенге. Восстановили 240 км сетей в 55 населенных пунктах с общей численностью населения 33,5 тысячи человек.