10 млрд тенге направят на финансирование отрасли переработки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Оператор РОП запустил субсидирование системы сбора и транспортировки отходов упаковки в приложении «Ecoqolday», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

На первой очереди финансирование 10 667,70 тонн вторичного сырья, это уже принятый и утилизированный казахстанскими заводами объем перерабатываемых отходов. Оплата осуществляется на основе поданных в системе заявок на субсидирование. Программа Ecoqolday автоматически высчитывает размер компенсационной выплаты за собранные и перевезенные на утилизацию макулатуры, отходов пластиковой упаковки и стекла.

Размеры денежных выплат с НДС за 1 тонну вторичного сырья составляют: стеклянная – 22 344 тенге, пластиковая упаковка – 26 399 тенге, бумажная/картон – 16 977 тенге, также Оператором РОП осуществляется частичное субсидирование транспортных расходов в зависимости от расстояния.

На сегодняшний день в системе Ecoqolday зарегистрировано 222 участника, это 74 предприятия, осуществляющие сбор вторичного сырья, 22 завода-утилизатора и 126 транспортных компаний. Переход на цифровую модель позволил повысить закупочную стоимость макулатуры, отходов полимерной продукции и стекла. Цены сейчас варьируются следующим образом для отходов упаковки: картонно-бумажной в пределах 40-85 тенге/кг, стеклянной в пределах 22-28 тенге/кг, пластмассовой в пределах 80-180 тенге/кг. Работа в системе «ЕсoQoldaý» позволяет сборщикам, сразу после передачи вторсырья на утилизацию подавать заявку на финансирование.

С 2021 года РОП упростил процедуру получения компенсационных выплат. Новая модель подразумевает изменения принципов работы по сбору, переработке, транспортировки и утилизации отходов упаковки. Проект «ЕсoQoldaý» - является платформой как для действующих предпринимателей, так и для желающих начать свой бизнес в направлении сбора, переработки, транспортировки и утилизации отходов упаковки (макулатура, пластик и стекло).

В планах на 2021 год сбор, переработка, транспортировка и утилизация вторичного сырья объемом 230 тысяч тонн. Общая сумма финансирования от Оператора РОП на этот год составит ориентировочно 10 млрд тенге.



