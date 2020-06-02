10 млрд тенге для замены и ремонта лифтов выделили в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 млрд тенге из республиканского бюджета выделено Правительством для замены и ремонта лифтового хозяйства по стране. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году большая работа проводилась вместе с Ассоциацией лифтовиков. В конце года, в декабре, мы смогли внести некоторые дополнения в закон о гражданской защите. Был принят стандарт по лифтам, приняты определенные нормы по инспекции, введена должность инспектора при акиматах, госинспектора по надзору в области промышленной безопасности на объектах социальной инфраструктуры. Определенные нормы приняты, которые позволят нам вести строгий контроль за состоянием лифтов», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной онлайн-встречи с населением на площадке СЦК.

Особое значение, по словам министра, придается поддержке отечественных производителей. Так, в стране имеются шесть отечественных производителей лифтов.

«Вместе с «КазЦентром ЖКХ» началась программа модернизации лифтов в Караганде. Порядка 200 лифтов будет отремонтировано именно в Караганде и Карагандинской области в рамках пилотного проекта. Также мы работаем с лифтовиками по снижению стоимости лифтов, по максимальной локализации. С Ассоциацией лифтовиков мы согласовали квалификационные требования к юридическим лицам, аттестуемым на право производства работ в промышленной безопасности. Мы провели целый ряд комплексных работ», - пояснил Б. Атамкулов.

«В этом году мы 10 миллиардов тенге из республиканского бюджета выделили именно для замены, ремонта лифтового хозяйства наших городов. Программа рассчитана на три года. 30 млрд тенге Правительство поддержало по замене лифтов в стране», - добавил министр.