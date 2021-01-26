10 млн тенге взыскали с должников по алиментам в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года более 10 млн. тенге взыскали судебные исполнители Костанайской области с должников по алиментам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты частных судебных исполнителей.

отмечается, за 14 рабочих дней нового 2021 года частными судебными исполнителями было взыскано 10 694 128 тенге, речь идет об алиментах.

«Работа была проделана 18 судебными исполнителями Костанайской области. В регионе работают 95 ЧСИ. Работа в этом направлении ведется каждый день. Так как алиментные дела считаются приоритетным исполнительным производством. Об этом не раз говорил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. На начало отчетного периода долг по алиментам составлял более 91 000 000 тенге», - сказала руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

В Костанайской области постоянно увеличивается количество должников по алиментам. Не платят должники по причине отсутствия постоянного дохода. На данный момент в работе у судоисполнителей 14 447 алиментных дел. Основная часть должников – мужчины, есть среди них около 50 женщин.

«Чтобы взыскать долги за воспитание ребенка, судебным исполнителям зачастую приходится идти на жесткие меры. Это наложение ареста на денежные счета и даже запрет на пересечение границы. Поэтому рекомендую должникам своевременно оплачивать алименты», - добавила Несибели Басенова.