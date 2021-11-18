10 млн тенге перевел мошеннику житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские расследуют дело об интернет-мошенничестве, в результате которого местный житель лишился 10 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчине позвонили якобы из банка и сообщили, что на его имя оформлен кредит и чтобы мошенники не смогли воспользоваться деньгами, он должен выбрать весь кредитный лимит. Потерпевший поверил неизвестному и оформил кредиты на 10 млн тенге в разных банках. Полученные средства, по инструкции злоумышленника, он перевёл на предложенный «резервный счёт», откуда деньги сразу исчезли.

«Потерпевший сообщил, что слышал об уловках преступников, но не думал, что такое может произойти с ним. Мошенник убедил потерпевшего, будто неизвестные лица следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит. Звонил по мессенджеру WhatsApp, уверяя, что это единственный безопасный канал связи», - рассказал начальник 2-го отдела управления полиции Петропавловска Руслан Сыздыков.

Злоумышленника ищут.

Буквально вчера мы рассказывали о том, что точно по такой же схеме обманули жительницу Петропавловска. Женщина взяла кредиты на 8,5 млн тенге и все деньги перевела мошенникам.

Полицейские отмечали, что в большинстве случаев онлайн-преступления совершаются жителями других регионов Казахстана и даже других стран. Иногда вычислить преступников довольно сложно.