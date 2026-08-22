10 миллионов теңге за несуществующую квартиру: акмолинка стала жертвой мошенничества

Около 10 миллионов теңге передала жительница Акмолинской области своей знакомой, поверив ее обещаниям помочь с приобретением квартиры в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, несколько лет назад знакомая предложила акмолинке приобрести квартиру в Астане, которая, якобы, находилась под арестом. По словам женщины, для оформления недвижимости требовалось время и дополнительные расходы.

— Начиная с 2022 года потерпевшая неоднократно передавала знакомой денежные средства. Фигурантка объясняла, что деньги необходимы для внесения различных взносов, оплаты услуг и решения организационных вопросов. За несколько лет общая сумма переданных средств составила порядка 10 миллионов теңге. Однако обещанная квартира так и не была приобретена, а вернуть свои деньги потерпевшей не удалось, — пояснили в ведомстве.

Не дождавшись решения вопроса, женщина обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее жительница Костанайской области продала банковский счет за 10 тысяч теңге и получила судимость.



