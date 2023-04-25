10 миллионов тенге получит молодежь Казахстана за лучшие экоинициативы

В Казахстане стартовала Национальная социальная экокампания «Turaqty Jol». В рамках акции молодые активисты смогут принять участие в конкурсе на лучшие экоинициативы и выиграть денежный приз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую Национальную Федерацию клубов ЮНЕСКО.

«Turaqty Jol» - это образовательная инициатива, направленная на воспитание у подрастающего поколения бережливого отношения к природе через привитие культурных, нравственных и экологических ценностей. Данная программа - продолжение успешно реализованных ранее трех циклов проекта.

Ключевым событием станет проведение экофестиваля инновационных идей и стартапов в сфере экологии. К участию в проекте приглашаются молодые экоактивисты от 16 до 35 лет, заявки принимаются до 20 июня 2023 года.

«Отобранные и прошедшие онлайн обучение 10 лучших команд, соберутся уже в августе в Алматы для того, чтобы побороться за призовой фонд в общем размере 10 миллионов тенге, который будет направлен на реализации конкурсных идей. За первое место победители получат 5 миллионов тенге, за второе – 3 миллиона тенге и за третье – 2 миллиона тенге», - рассказали организаторы.

Узнать о правилах экофестиваля инновационных идей и стартапов «Turaqty Jol» и зарегистрироваться можно здесь.

Напомним, 23 апреля в рамках программы состоялась первая посадка 100 саженцев в Алатауском районе Алматы. Акция была приурочена к Международному дню Земли.

«Мероприятие можно назвать семейным, поскольку в нем приняли участие родители и дети, которые также смогли внести свой вклад в озеленение города. Следующим этапом 4 июня будет организован глобальный субботник в биосферном резервате ЮНЕСКО - Иле-Алатауском национальном парке», - рассказали организаторы.

Экокампания «Turaqty Jol» будет состоять из ряда других мероприятий, направленных на достижение устойчивого развития путем раскрытия творческих навыков у детей всей страны и внедрения компонентов ESG в бизнесе среди начинающих и действующих предпринимателей Казахстана путем реализации конкурса художественных работ и круглого столауже осенью 2023 года.

Организатором данной программы выступает Казахстанская Национальная Федерация клубов ЮНЕСКО совместно с Ассоциацией деловых женщин Алматы при поддержке городского акимата. Генеральный партнер проекта – Банка ЦентрКредит.

«Банк ЦентрКредит развивается в сторону ESG-стратегии и нам важно поддерживать подобные проекты. Совместные экологические инициативы бизнеса и общественных организаций помогут создать более устойчивое будущее для казахстанцев», - считает управляющий директор «Банка ЦентрКредит» Клара Эрмакбаева.

Организаторы уверены, что данный проект, основанный на опыте прошлых лет, сможет внести свой реальный вклад в достижении глобальных целей устойчивого развития ООН и поддержать разные категории жителей Казахстана, начиная от детей и молодежи до действующих предпринимателей, в их стремлении сделать экологическую обстановку в стране лучше.