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10 медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 12:10
10 медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде Фото: instagram.com/kazparalympics

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы завоевали три золотые медали на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде, передает МИА «Казинформ».

«Национальная команда завоевала 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде», - сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета РК.

«Золото» завоевали Бибарыс Спатай - (KL2/500м), (KL2/200м), Жаныл Балтабаева - (VL3/200м).

Серебрянными призерами стали Жаныл Балтабаева - (VL3/500м), Максим Богатырев (KL1/ 200м), Жалгас Тайкенов - (KL3/500м), (KL3/200м).

Бронзовые медали достались Максиму Богатыреву - (VL1/200м), Жаныл Балтабаевой - (KL3/200м), (KL3/500м).


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