10 медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы завоевали три золотые медали на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде, передает МИА «Казинформ».

«Национальная команда завоевала 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде», - сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета РК.

«Золото» завоевали Бибарыс Спатай - (KL2/500м), (KL2/200м), Жаныл Балтабаева - (VL3/200м).

Серебрянными призерами стали Жаныл Балтабаева - (VL3/500м), Максим Богатырев (KL1/ 200м), Жалгас Тайкенов - (KL3/500м), (KL3/200м).

Бронзовые медали достались Максиму Богатыреву - (VL1/200м), Жаныл Балтабаевой - (KL3/200м), (KL3/500м).