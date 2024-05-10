10 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

76 лет назад (1948) родился НАДЫРОВ Шерипжан Марупович — ученый в области географии, доктор географических наук, профессор. Первый казахстанский эконом-географ, удостоенный в 2016 году звания Почетного зарубежного члена Ассоциации Российских географов-обществоведов (АРГО).

Фото: izlirimiz.org

Родился в г. Алматы. Окончил КазПИ им. Абая, естественно-географический факультет (1971). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономико-географические проблемы формирования и развития Рудно-Алтайского территориально-производственного комплекса» в специализированном совете Ленинградского государственного университета (1981); защитил докторскую диссертацию на тему «Экономико-географические проблемы трансформации территориальных структур и развитие интеграционных процессов в народном хозяйстве РК и СУ АР КНР» в специализированном совете Института географии Академии наук Азербайджанской Республики (1995).

Трудовая деятельность: старший инженер, младший научный сотрудник Сектора географии АН Казахской ССР (1971-1982); аспирант Института географии АН Казахской ССР (1977-1980); старший научный сотрудник Сектора (Института) географии АН Казахской ССР (1982-1985); старший преподаватель кафедры экономической географии КазПИ им. Абая (1985-1989); старший научный сотрудник отдела экономических и политических отношений Института востоковедения НАН РК (1989-1996); заведующий отделом экономических и политических отношений, заместитель директора института востоковедения НАН РК (1996-1998); заведующий отделом экономической безопасности Казахстанского Института Стратегических Исследований при Президенте Республики Казахстан (1998-2000); главный научный сотрудник Института географии Министерства образования и науки Республики Казахстан (2000-2003); профессор кафедры экономической и социальной географии КазНУ им. аль-Фараби (2003-2005); декан географического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2008-2010); профессор кафедры географии, землеустройства и кадастра факультета географии и природопользования КазНУ им. аль-Фараби (2010).

54 года назад (1970) родился ИБРАГИМОВ Мурат Жумашевич — директор по развитию бизнеса ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Фото: kus.kz

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил: Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности: «Химическая технология органических веществ и материалов», квалификация: «Инженер-химик-технолог»; Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности: «Электроэнергетика», квалификация: «Бакалавр техники и технологий».

Трудовая деятельность: специалист по маркетингу МП «Алима К ЛТД» (1989-1997); специалист по маркетингу МП «Шебер» (1997-1999); инженер сбытового участка ГПК «Шымкентэнерго» (1999-2001); начальник Енбекшинского районного отдела сбыта ГКП «Шымкентэнерго» (2001-2002); начальник отдела сбыта по работе с юридическими лицами, начальник отдела по работе с физическими лицами ОАО «Энергоцентр — 3» (2002-2003); ведущий инженер по сбыту Енбекшинского РЭС ОАО «Туркестанэнерго» (2003); заместитель начальника по сбыту Енбекшинского РЭС ОАО «Туркестанэнерго» (2004); заместитель начальника по сбыту Енбекшинского РЭС ТОО «Оңтүстік Жарық» (2004-2005); исполнительный директор ТОО «Оңтүстік Жарық» (2005); исполнительный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2005-2006); заместитель Генерального директора по реализации электрической энергии ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2006-2008); коммерческий директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2008-2009); коммерческий директор — начальник Центральной службы сбыта ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2009-2010); исполняющий обязанности Генерального директора ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2010); председатель Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (2020-2021); и. о. генерального директора ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2021); генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2021).

35 лет назад (1989) родился МАДИЕВ Магжан Динмухаммедович — основатель и генеральный директор Astana Hub.

Фото: weproject.media

Родился в городе Алматы. Окончил Fudan University, Шанхай (2013).

Трудовая деятельность: предприниматель в области интернет-маркетинга; основал стартап Naimi.kz (2015); автор стратегии Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub»; участвовал в запуске технопарка (2016-2018), а также школы программирования — Ecole 42 (alem.school) (2018); советник Председателя правления НПП «Атамекен» по цифровизации; сейчас — эксперт Цифрового офиса Администрации Президента при Советнике Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.

Также в этот день родились:

114 лет назад (1910-1970) родился САПАРГАЛИЕВ Махмуд — государственный деятель, ученый.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил годичные курсы при наркомате народного просвещения РСФСР.

Трудовая деятельность: работал инспектором Уральской областной учебной части, преподавателем медицинского техникума, заместителем начальника областного земельного управления, начальником отделения областного исполнительного комитета; возглавлял Эмбинскую нефтяную добычу, Макатский районный комитет партии; заместитель председателя республиканского комитета планирования (1944); министр торговли Казахстана (1945-1953); председатель Жамбылского облисполкома, первый секретарь Жамбылского областного комитета (1955-1959); министр внутренних дел Казахстана (1959-1965); возглавлял сектор Академии наук Республики Казахстан, старший научный сотрудник института философии и права.

Один из авторов учебника «История Казахской ССР» был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

95 лет назад (1929-1989) родился КАЗЫБАЕВ Какимжан Казыбаевич — казахский писатель и государственный деятель.

Родился в Талды-Курганской (ныне — Алматинской) области. Окончил отделение журналистики Казахского государственного университета (ныне — Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Трудовая деятельность: сотрудник отдела литературы газеты «Ленинская смена» (ныне «Жас Алаш»), заведующий отделом, ответственный редактор (1952-1958); заместитель редактора газеты «Жетысу» Алматинской области (1958-1968); заместитель председателя Государственного комитета по делам полиграфии и книжной торговли, типографии Казахстана (1972-1974); руководитель КазТАГ при Совете Министров Казахской ССР (1974-1982); секретарь ЦК Компартии Казахстана (1982-1985); главный редактор журнала «Коммунист Казахстана» (совр. «Акикат») (с 1985 года).

Автор повести «Священная ненависть» (1966) о герое штурма рейхстага Р. Кошкарбаеве, сборника очерков «Рожденные Октябрем» (1970), романа «Изморозь» (1972). Перевел на казахский язык мемуары С. М. Штеменко «Главный штаб военных лет» и «Дневник офицера» Б. Момышулы. Ему принадлежат первые проекты на республиканском телевидении по проведению айтысов. Был инициатором празднования 150-летия Чокана Валиханова под эгидой ЮНЕСКО.