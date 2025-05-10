10 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1936 году в Москве состоялась первая Декада казахской литературы и искусства, которая прошла на высочайшем уровне.

В 1997 году были представлены первые слитки платины, выплавленной из казахстанского сырья на заводе корпорации «Сабин металл корпорейшн» (США) — одной из трех в мире, занимающейся получением этого драгоценного металла. Слитки общим весом 14 килограммов и показателем чистоты 99,95 пополнили государственное хранилище Республики Казахстан.

В 1998 году в Алматы на V саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) была принята Алматинская декларация ОЭС, в которой определены главные направления развития сотрудничества в регионе в сферах транспорта и коммуникации, сельского хозяйства, экологии и защиты окружающей среды.

В 2001 годув Астане был открыт памятник известному казахскому хану Кенесары Касымұлы. Над созданием памятника трудилась авторская группа — скульптор Нурлан Далбай, архитектор Шота Уалиханов, инженер Абдысагит Татыгулов и мастер художественного литья Валерий Конюхов. Высота монумента составляет 7 метров, общий вес — 10 тонн.

Кенесары хан — внук Абылай хана, последний казахский хан, отстаивал независимость страны и вел борьбу с Россией, Кокандским и Хивинским ханствами.

В 2013 году Президенты Казахстана и Туркменистана в ходе переговоров в Акорде договорились об открытии консульств Туркменистана в городе Актау и Казахстана — в городе Туркменбаши.

В 2014 году в городе Краснограде Харьковской области прошло торжественное открытие Стелы памяти в честь воинов 106 Акмолинской кавалерийской дивизии, на которой высечены слова: «Воинам героической 106 казахской кавалерийской дивизии от благодарных казахстанцев».

В 2017 годув Центре казахстанской литературы и культуры при венгерской Национальной библиотеке имени Иштвана Сечени состоялась презентация книги известного казахского писателя Немата Келимбетова «Не хочу терять надежду».

Его книга переведена на 19 языков мира, в том числе и на венгерский. Она получила международную премию имени Франца Кафки — одну из самых престижных литературных премий в Европе.

В 2017 году на триумфальной арке «Мәңгілік ел» была открыта смотровая площадка, оснащенная панорамными биноклями. Она расположена на самой верхушке арки на высоте 21,5 метра. Кроме того, в триумфальной арке расположена галерея современного искусства, которая оснащена мультимедийными установками для трансляции работ об истории Казахстана и тематических роликов, раскрывающих концепцию триумфальной арки «Мәңгілік ел».

В 2018 году в Астане стартовала научно-познавательная экспедиция QazaqGeography на Северный и Южный Арал, цель которой — составить карту туристических маршрутов по Аральскому региону, а также собрать уникальные фото и видеоматериалы.

Поездка охватила почти 7 000 километров по казахстанской и узбекистанской территориям и прошла по следующему маршруту: Астана — Караганда — Балхаш — Шу — Тараз — Шымкент — Ташкент — Самарканд — Бухара — Ургенч — Нукус — Муйнак — Аральское море — Бейнеу — Бозой — Аральское море — Аральск — Кызылорда — Жезказган — Караганда — Астана.

В 2021 году в г. Астане состоялось торжественное открытие аллеи имени заслуженного общественного деятеля и эксперта в области экологии Мусагали Дуамбекова. Аллея и мемориальная доска имени Мусагали Дуамбекова были открыты в парке, расположенном напротив жилого комплекса «Городской романс» по улице Панфилова.

В 2022 году Казахстан и Узбекистан договорились совместно осваивать космос. Было утверждено межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

В рамках соглашения Узбекистан и Казахстан будут разрабатывать и осуществлять совместные программы, проекты и мероприятия по космосу, обмениваться информацией, знаниями и данными, использовать наземные объекты и системы для запусков и управления космическими аппаратами и другое.

В 2022 году победители Национальной олимпиады по робототехнике WRO-2022 в Караганде создали робота-медика и беспилотный автомобиль. Олимпиада была посвящена теме «My robot — my friend» и направлена на применение искусственного интеллекта в повседневной жизни человека.

В 2024 году в Казахстане зарегистрирован продукт «Сайрамский кекс» с национальным географическим указанием Сайрам. Сайрам — это средневековый крупный город на Великом Шёлковом Пути. В целях прославления названия исторического объекта и придания ему известности в торговом аспекте, название «Сайрам» избрано для производства хлебобулочного изделия. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 национальных географический указаний: Туркестанское мороженое, Туркестанский шоколад, Алматинский апорт, Карагандинское мороженое и Сайрамский кекс.