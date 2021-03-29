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    17:25, 29 Март 2021 | GMT +6

    10 машин столкнулись в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области столкнулись 3 грузовика и 7 легковушек. ДТП случилось из-за плохой видимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В районе села Ребровка, на 19-м километре автодороги Ленинский – Русская поляна, из-за плохой видимости столкнулись три большегрузных и семь легковых автомашин», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Авария случилась на трассе между Ленинском и Иртышском. По его словам, трое человек с различными гематомами обратились в медучреждения города Павлодара.

    «На месте работают следственно-оперативная группа отдела полиции города Аксу, сотрудники отдела по ЧС, которые разбирают автомашины и эвакуируют пострадавших. Обстоятельства ДТП выясняются.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Павлодарская область
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