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10 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Марта 2023, 07:00
10 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1932 году в пределах восточной части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня была основана Южно-Казахстанская область, площадь которой составляла 117249 кв. км, или 4,3% территории республики. С 3 мая 1962 года по 6 июля 1992 года область называлась Чимкентской. В 1992 году области вернули прежнее название - Южно-Казахстанская. Центр области - город Шымкент.

19 июня 2018 года Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую область, а её административный центр был перенесён из города Шымкент в город Туркестан. Город Шымкент был изъят из состава Южно-Казахстанской области и получил статус города республиканского значения (отдельная административно-территориальная единица, равная области).

В 1932 году в западной части Казахстана была образована Актюбинская область, вторая по площади территория после Карагандинской области. В область входят 12 административных районов, восемь городов - Актобе, Алга, Жем, Кандыагаш, Темир, Хромтау, Шалкар, Эмба, - четыре посёлка городского типа.

В 2010 году сотрудниками Центра документации новейшей истории Семея Восточно-Казахстанской области обнаружено уникальное фронтовое письмо Азильхана Нуршаихова (1922-2011), написанное в стихотворной форме более 60 лет назад.

Письмо было найдено в коллекции документов «Письма с фронта». Он его написал, будучи на Белорусском фронте в 1944 году своим коллегам из Жарминской районной газеты. Письмо в стихах писатель назвал «Біз Берлинге барамыз!».

В 2010 году посвященный культурным и литературным связям Казахстана и Таджикистана в Душанбе издан специальный выпуск журнала «Памир», в котором были представлены отрывки из произведений, стихи и публицистика известных писателей и поэтов Казахстана.

В 2011 году решением оргкомитета акции «Одна страна - одна книга» для всеобщего прочтения в 2011 году выбрано произведение известного казахского писателя, драматурга, просветителя и педагога Жусипбека Аймауытова роман «Акбилек», отражающий общечеловеческие идеи гуманизма, исторические факты, а также богатый мир человеческих переживаний и чувств. Ужасы, которые пришлось пережить казахам во время гражданской войны, служат темой романа.

В 2012 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Касеинова Дюсена Курабаевича орденом «Достлуг» за заслуги в укреплении связей Азербайджана с тюркоязычными государствами.

В 2014 году казахстанка Айман Сагатова создала художественную студию кожи «Kazakhsha» в британском городе Олдершот. При работе с кожей используются старые методы, такие как ручное шитье и инструменты. Почти у каждой работы, продукта есть намек на кочевую культуру, смесь Центральной Азии и наследия сарматских и скифских древних культур.

В 2015 году в Алматы группа ученых создала препарат «Ювелакс», замедляющий процессы старения. Это единственный научно-обоснованный и задокументированный препарат в республике.

Масляный бальзам «Ювелакс» используется в качестве антиоксидантного средства, получен из растительного сырья: крапивы, тыквы, зародышей пшеницы, облепихи и пальмы. Препарат восстанавливает баланс свободно-радикальных реакций, уменьшает повреждение клеток и тканей, улучшает регенерацию, нормализует эндотелиальную дисфункцию и липидный обмен организма.

В 2016 году французская компания Airbus Defence and Space и ТОО «Ғалам» приступили к внедрению в Казахстане технологии производства солнечных датчиков для космических аппаратов, технические характеристики которых не уступают аналогам из Англии, России, США, Нидерландов.

В 2016 году уникальный передвижной музей шоколада известного шоколатье Nikolya впервые приехал в столицу РК. Специально к выставке он приготовил серию произведений, посвященных Казахстану. Это древние ювелирные украшения, а также головные уборы народов, проживающих на территории Казахстана. Все они были сделаны в Алматы из казахстанского шоколада. Оригиналы точных копий хранятся в фонде Центрального государственного музея РК.

В 2017 году в ходе делового визита представителей Казахстанской федерации бразильского джиу-джитсу в Рио-де-Жанейро, который был организован при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, произошло историческое событие. Чемпион мира по коричневым поясам Арманжан Рузахунов стал первым в истории Казахстана и Центральной Азии обладателем черного пояса по бразильскому-джиу-джитсу.

В 2017 году Министерство обороны Казахстана учредило ведомственную награду - медаль «Ел қорғаны» первой и второй степени для отличившихся военнослужащих - генеральского состава, офицеров, сержантов и солдат.

В 2018 году для граждан Республики Казахстан были отменены визы в Объединенные Арабские Эмираты.

Теперь граждане Республики Казахстан вправе без визы въезжать и выезжать с территории Объединенных Арабских Эмиратов, пересекать ее и пребывать там на срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты въезда, через пропускные пункты, открытые для международного сообщения.

В 2019 году Екатерина Айдова на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити установила новый рекорд Казахстана. На дистанции 1000 метров ее финишное время составило 1.13.7. Данный результат является лучшим в ее карьере и новым рекордом Казахстана.

В 2020 году саундтрек к новому китайскому сериалу в исполнении всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена занял первое место на платформе QQ MUSIC в Китае.

В 2021 году в г. Горгане прошёл День культуры Казахстана и Ирана. Выступая на открытии мероприятия, губернатор провинции Гулистан Хади Хакшенас подчеркнул, что торгово-экономические, культурные, туристические, медицинские и паломнические связи между регионами двух стран успешно развиваются. В провинции Гулистан находятся исторические и культурные памятники казахского народа, такие как мавзолей поэта и ученого Султана Убби (XII век, третий сын Сулеймена Бакыргани), могила религиозного учителя и ученого Шагурбата (XVIII век) и другие важные для казахов места, что может способствовать паломническому туризму.


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