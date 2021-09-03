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10-летний велосипедист въехал в прицеп грузовика в Павлодарской области

3 Сентября 2021 12:13
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10-летний велосипедист въехал в прицеп грузовика в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мальчик на дороге въехал в колесе прицепа ехавшей машины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первого сентября, в 15.40, в селе Коктобе Майского района произошло дорожно-транспортное происшествие, где несовершеннолетний 2011 года рождения на велосипеде выехал на дорогу и наехал на заднее колесо прицепа автомашины «ГАЗ 66» под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами госпитализирован», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По этому факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК Республики Казахстан, отметили в ведомстве.
«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 66 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 78 получили различные травмы», - добавили в правоохранительных органах.


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#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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