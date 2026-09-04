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    10-летний ребенок погиб от удара током в Уральске

    В поселке Круглоозерный, который относится к Уральску, 10-летний ребенок получил удар током на подстанции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, трагедия произошла 1 сентября. Ребенок скончался на месте.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

    — Полиция напоминает родителям и законным представителям о необходимости разъяснять детям правила безопасности. Подстанции и другие объекты электроснабжения представляют опасность для жизни и здоровья людей. Поэтому необходимо строго запрещать подросткам заходить на территорию таких объектов, — сообщили в ведомстве.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    В августе в Астане ребенка ударило током на детской площадке. Как выяснилось, строительной компании ранее неоднократно указывали на необходимость устранить нарушения, связанные с кабелем.

    Уральск Электроэнергия ЗКО Регионы Казахстана Дети Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор