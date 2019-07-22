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10-летний мальчик утонул в Костанайской области

22 Июля 2019 12:41 98
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10-летний мальчик утонул в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Мальчик утонул в искусственном водоеме в селе Адаевка Камыстинского района Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Трагедия произошла на выходных. «Силами очевидцев и местным населением в трех метрах от берега обнаружен и извлечен из воды труп ребенка, 2009 года рождения, который в 16:00 ушел из дома, отпросившись играть футбол, предварительно около 18:15 утонул во время купания в необорудованном для купания месте», - сообщили в ДЧС.

Как оказалось, мальчик не умел плавать. Со слов акима сельского округа, на этом водоеме установлен знак «Купание запрещено».

Ведомство ещё раз обращается к родителям с просьбой не отпускать маленьких детей одних на водоемы.

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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