Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 32 °С
Алматы: 28 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

10-летний мальчик утонул в день своего рождения в Актобе

13 Июня 2020 14:31
Поделиться:
10-летний мальчик утонул в день своего рождения в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вчера на реке Илек в результате несчастного случая утонул 10-летний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме
На 36 млн тенге оштрафовали нарушителей правил благоустройства в столице
Водитель насмерть сбил пешехода в Павлодаре Пожар в многоэтажке Кызылорды: 19 человек спасено, 50 эвакуировано Выбитые зубы и гематомы: девушка на велосипеде угодила в яму в Семее

Инцидент произошел в 17:10 часов на диком пляже вдоль проспекта Нокина на реке Илек.

Мать с четырьмя детьми пришла на пляж и не заметила, что двое ее сыновей 10 и 12 лет начали тонуть. Детей вытащили спасатели и актюбинцы, отдыхавшие на берегу. 12-летнего мальчика удалось реанимировать, а его младшего брата нет. Мальчик скончался во время оказания медицинской помощи. В тот день ему исполнилось 10 лет.

По словам начальника ДП области Атыгая Арыстанова, это второй случай гибели ребенка на воде с начала года.

«С наступлением жаркой погоды, чтобы не допустить гибели детей на воде, мы обращаемся к родителям с просьбой провести беседы с детьми о правилах поведения на водоемах и последствиях их нарушения. С начала года это второй ребенок, который утонул на водоемах», - сказал А. Арыстанов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив