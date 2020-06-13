10-летний мальчик утонул в день своего рождения в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вчера на реке Илек в результате несчастного случая утонул 10-летний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Инцидент произошел в 17:10 часов на диком пляже вдоль проспекта Нокина на реке Илек.

Мать с четырьмя детьми пришла на пляж и не заметила, что двое ее сыновей 10 и 12 лет начали тонуть. Детей вытащили спасатели и актюбинцы, отдыхавшие на берегу. 12-летнего мальчика удалось реанимировать, а его младшего брата нет. Мальчик скончался во время оказания медицинской помощи. В тот день ему исполнилось 10 лет.

По словам начальника ДП области Атыгая Арыстанова, это второй случай гибели ребенка на воде с начала года.

«С наступлением жаркой погоды, чтобы не допустить гибели детей на воде, мы обращаемся к родителям с просьбой провести беседы с детьми о правилах поведения на водоемах и последствиях их нарушения. С начала года это второй ребенок, который утонул на водоемах», - сказал А. Арыстанов.