10-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в дорожно-транспортном происшествии пострадал 10-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель «Тoyota Avensis» совершил наезд мальчика по улице Букетова. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. Материал по факту ДТП передан в отдел административной полиции города Петропавловска для принятия процессуального решения.

«В период каникул дети больше времени проводят на улице. Взрослые должны удвоить контроль за их поведением на дорогах, неустанно проводить профилактические беседы. Несмотря на регулярные напоминания о правилах проезда на велосипедах по пешеходным переходам, бдительности и строгом соблюдении ПДД, зачастую участники дорожного движения, в том числе и школьного возраста, не проявляют дисциплинированности на дорогах. В результате регистрируем факты дорожного травматизма», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Источником опасности становятся и наушники, которые так любят дети. Беспокоят полицейских велосипедисты, которые не сходят с транспортного средства при пересечении проезжей части.

«Нужно помнить, что водитель может не успеть притормозить, ведь появление велосипедиста может быть внезапным из-за скоростного режима. «Только строгое соблюдение правил дорожного движения и бдительность могут стать залогом безопасности на дорогах», - добавил К.Айтбаев.

На прошлой неделе под колесами автомобиля в Петропавловске за один день оказались четыре пешехода.