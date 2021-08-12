10-летних мальчиков наградили за активное участие в поиске девочки в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Левобережном отделе полиции прошло награждение Саяна Толеуханова и Нурали Манарбека. 10-летних мальчиков отметили за то, что они активно участвовали в поисках пропавшей 14-летней девочки, а также своевременно сообщили о ее местонахождении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Несмотря на свой возраст, вы не остались в стороне и бросились на помощь. Вместе с полицейскими и волонтерами вы искали пропавшую 14-летнюю девочку несколько дней. Спасибо вам за отзывчивость и неравнодушие, а ваших родителей я хочу поблагодарить за достойное воспитание сыновей», - сказал на встрече с ребятами начальник Левобережного отдела полиции Ринат Шибутов.

В знак благодарности подполковник Ринат Шибутов вручил им грамоты и подарки.