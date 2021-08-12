+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

10-летних мальчиков наградили за активное участие в поиске девочки в Усть-Каменогорске

12 Августа 2021 16:57
Поделиться:
10-летних мальчиков наградили за активное участие в поиске девочки в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Левобережном отделе полиции прошло награждение Саяна Толеуханова и Нурали Манарбека. 10-летних мальчиков отметили за то, что они активно участвовали в поисках пропавшей 14-летней девочки, а также своевременно сообщили о ее местонахождении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Крупное загорание камыша ликвидировано в ВКО
Отвлеклась на телефон: Смертельное ДТП произошло в ВКО Полиция нашла пропавшего две недели назад павлодарца Из-за шторма люди не смогли вернуться на берег в ВКО

«Несмотря на свой возраст, вы не остались в стороне и бросились на помощь. Вместе с полицейскими и волонтерами вы искали пропавшую 14-летнюю девочку несколько дней. Спасибо вам за отзывчивость и неравнодушие, а ваших родителей я хочу поблагодарить за достойное воспитание сыновей», - сказал на встрече с ребятами начальник Левобережного отдела полиции Ринат Шибутов.

В знак благодарности подполковник Ринат Шибутов вручил им грамоты и подарки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Крупное загорание камыша ликвидировано в ВКО
Отвлеклась на телефон: Смертельное ДТП произошло в ВКО
Полиция нашла пропавшего две недели назад павлодарца
Из-за шторма люди не смогли вернуться на берег в ВКО
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
3 Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
4 Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
5 Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится - главный врач Акмолинской области
6 О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
Читайте также
Актуальные проблемы молодежи озвучили на экспертной площадке МИОР РК
Интернет-магазины вернули казахстанцам около 7 млн тенге
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится - главный врач Акмолинской области
О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив