10-летнего школьника насмерть сбил поезд в Акмолинской области

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – 10-летний ученик 4 класса попал под поезд на станции Ерейментау Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима Ерейментауского района Баттала Ибраева, трагедия произошла 10 мая – в выходной день. Недалеко от дома ребенка проходит железная дорога.

«Сейчас идёт расследование, почему так случилось. Ученик 4 класса переходил железную дорогу в неположенном месте. Там нет обозначенного железнодорожного перехода. Есть дальше мост, автобусы ходят. Ребёнок, к сожалению, оказался в это время без надзора взрослых», - прокомментировал ситуацию Б. Ибраев.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что факт наезда на ребенка зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании линейного управления полиции на станции Нур-Султан п ч. 2 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Проводится расследование. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - добавили в ведомстве.