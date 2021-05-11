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    15:30, 11 Май 2021 | GMT +6

    10-летнего школьника насмерть сбил поезд в Акмолинской области

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    ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – 10-летний ученик 4 класса попал под поезд на станции Ерейментау Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя акима Ерейментауского района Баттала Ибраева, трагедия произошла 10 мая – в выходной день. Недалеко от дома ребенка проходит железная дорога.

    «Сейчас идёт расследование, почему так случилось. Ученик 4 класса переходил железную дорогу в неположенном месте. Там нет обозначенного железнодорожного перехода. Есть дальше мост, автобусы ходят. Ребёнок, к сожалению, оказался в это время без надзора взрослых», - прокомментировал ситуацию Б. Ибраев.

    Между тем, в пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что факт наезда на ребенка зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании линейного управления полиции на станции Нур-Султан п ч. 2 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    «Проводится расследование. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Главная Происшествия Акмолинская область
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