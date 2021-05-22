10-летнего мальчика убило током в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Взобравшийся на вагон поезда 10-летний школьник погиб от удара током на станции Кокшетау-2 Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате поселка Станционного подтвердили информацию о гибели ребенка.

По словам и.о. акима поселка Рашида Темирбулатова, семья ребенка проживает в п. Станционном четвертый год. Мать - домохозяйка, отец работает сварщиком на Altyntau Kokshetau. У мальчика есть четырехлетняя сестренка.

«Это ученик 4 класса нашей школы. Мама была дома, отец на работе. Утром мальчик был в школе, после пошел домой, трагедия произошла вечером. Наш поселок разделяет железная дорога. И есть переход, по которому обычно ее переходят. Мальчик гулял с друзьями. Их было четверо. По рассказам детей, они перешли мост, а когда шли назад, потеряли его из виду. Они решили пойти через железную дорогу. Прямо мимо вагонов. Когда переходили, мальчик залез на вагон. А там всегда все под напряжением… Это не первый случай на нашей железной дороге. Там нет охраны, нет камер, чтобы можно было заранее увидеть и предупредить ребенка по громкоговорителю», - рассказал директор СШ №7 п. Станционный Тилеген Аманкелди.

Как добавил руководитель учреждения, теперь с учащимися школы проводятся профилактические беседы прямо на железной дороге. На общереспубликанском собрании о случившемся предупредят и родителей.