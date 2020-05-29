10-летие Назарбаев Университета: результаты развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Назарбаев Университет празднует свое 10-летие, передает МИА «Казинформ».

Вуз был создан в 2010 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. За эти годы Университет расширялся, открывал новые программы и проекты, внедрял современные формы управления, но, самое главное, показал, что образование, наука и инновации могут и должны развиваться вместе, и именно эта синергия приводит к удивительным открытиям в различных сферах.

К своему юбилею Назарбаев Университет подошел со значительными результатами, главным из которых стали его выпускники. Университет стал альма-матер для почти 5000 человек. Сейчас это высококвалифицированные специалисты, которые проявили себя как в казахстанских, так и во всемирно известных корпорациях, таких как Apple, Facebook, Google, BMW, Booking, Lenovo Group Ltd и т.д. Некоторые из выпускников решили продолжить обучение и поступили на гранты в ведущие мировые вузы. Вместе с тем, не всем одинаково успешно удалось завершить свое обучение. Помимо высоких требований к обучению, вуз следует жестким принципам академической честности, соблюдения этических принципов, нетерпимости к дисциплинарным и академическим нарушениям.

Многие студенты еще во время обучения создали инновационные разработки. Они предложили новые решения для удешевления производства водородных автомобилей, более точного определения продолжительности жизни онкобольных, установления глютеновой непереносимости через мобильное приложение и т.д. Университет и Инновационный кластер стали для них местом, где самые, казалось бы, нереальные идеи были воплощены в жизнь и получили поддержку казахстанских и иностранных инвесторов. Ученые Университета также представили ряд научных трудов в геологии, робототехнике, инженерии, IT-сфере, недропользовании, естественных, социальных и гуманитарных науках. За эти годы они опубликовали более 2500 научных статей в авторитетных журналах с высоким импакт-фактором, опередив в рейтинге индекса цитирования МГУ им. Ломоносова и другие ведущие вузы региона.

Несмотря на то, что 10 лет назад в Казахстане появился вуз, который обучает по международным стандартам, образование это осилит не каждый. С момента первого приема студентов вуз сохраняет высокие требования к поступлению. Хорошее владение английским – не единственный критерий. Для поступления на бакалавриат студенты должны сдать международные стандартизированные предметные тесты, к которым сложно готовиться. Чтобы поступить в Назарбаев Университет и продолжать учебу, студенту важно обладать критическим мышлением, эмоциональным интеллектом и способностью быстро анализировать информацию. Вуз избирателен не только к казахстанским, но и иностранным абитуриентам. Сегодня здесь обучаются граждане 22 стран, показавшие высокие результаты при поступлении. Строгим профессиональным и этическим нормам следуют студенты, профессора и сотрудники.

Непрерывно совершенствуя методы обучения, Назарбаев Университет активно делится своим опытом с другими вузами. Университет принимал участие в разработке 10 образовательных программ технического профиля для казахстанских университетов. С 2013 года более 300 топ-менеджеров казахстанских вузов прошли курсы повышения квалификации по управлению комплексным процессом трансформации в высшем образовании, организованные Высшей школой образования Назарбаев Университета. Также были организованы трехмесячные курсы повышения квалификации и переподготовки кадров для руководителей медицинских вузов.

Ежегодно Назарбаев Университет проводит Евразийский форум лидеров высшего образования, где казахстанские и мировые эксперты обсуждают проблемы развития системы высшего образования и их возможные решения. В 2019 году форум собрал более 400 участников. В сессиях по трансляции опыта Назарбаев Университета по академической деятельности, науке и инновациям, управлению университетом участвовали 150 представителей вузов Казахстана и Центральной Азии.

К своему первому юбилею вуза Высшая школа государственной политики и Подготовительная программа получили международную аккредитацию. В 2019-ом международное признание Европейской ассоциации по аккредитации программ в области государственного и муниципального управления (EAPAA) получила Высшая школа государственной политики. А в этом году Британская ассоциация преподавателей английского языка для академических целей (BALEAP) аккредитовала программу английского языка для академических целей. Сейчас Высшая школа бизнеса работает над второй обширной стадией аккредитации Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB), которую имеют лишь 5 процентов лучших бизнес школ в мире.

Назарбаев Университет, миссия которого в том, чтобы стать флагманом казахстанского высшего образования, последовательно движется к достижению своей цели. За прошедшее 10-летие Университет вырастил достойных выпускников, сделал значительные научные открытия и показал, что в Казахстане можно получить такое же качественное образование, как в известных вузах за рубежом.