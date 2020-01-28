+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: -5 °С
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

10 лет проведет в колонии женщина, убившая в Атырау мужа

28 Января 2020 22:30
Поделиться:
10 лет проведет в колонии женщина, убившая в Атырау мужа

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ –10 лет проведет в колонии женщина, с особой жестокостью убившая в Атырау собственного мужа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Подозреваемому в убийстве дочери в отеле продлили арест в Алматы
Булат Бакауов арестован на два месяца Об основных изменениях в КоАП рассказал представитель Верховного суда Жених убил невесту в Актобе: вынесен приговор

«Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Ю.Ш. В ходе судебного разбирательства, установлено, что подсудимая задушила своего супруга, систематически избивавшего ее, когда он находился в нетрезвом состоянии. А затем расчленила и закопала во дворе собственного дома. В судебном разбирательстве осужденная отрицала свою вину, отказалась от признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования. Однако ее вина была установлена показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз. Судебная коллегия оставила в силе ранее вынесенный приговор по части 1 статьи 96 УК Республики Казахстан: 10 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Осужденная будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Суды,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив