10 лет проведет в колонии женщина, убившая в Атырау мужа
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ –10 лет проведет в колонии женщина, с особой жестокостью убившая в Атырау собственного мужа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Ю.Ш. В ходе судебного разбирательства, установлено, что подсудимая задушила своего супруга, систематически избивавшего ее, когда он находился в нетрезвом состоянии. А затем расчленила и закопала во дворе собственного дома. В судебном разбирательстве осужденная отрицала свою вину, отказалась от признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования. Однако ее вина была установлена показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз. Судебная коллегия оставила в силе ранее вынесенный приговор по части 1 статьи 96 УК Республики Казахстан: 10 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе областного суда.
Осужденная будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
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