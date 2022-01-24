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10 лет лишения свободы грозит молодому «закладчику» в СКО

24 Января 2022 17:02
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10 лет лишения свободы грозит молодому «закладчику» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали молодого человека с синтетическими наркотиками в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 24-летний житель Петропавловска, подозреваемый в хранении и распространении психотропных веществ методом «закладок», указал на 22 тайника, где стражи порядка обнаружили «соль». У молодого человека изъяли 23 полимерных свертка с синтетическими наркотиками. Общий вес изъятых психотропных веществ составил 31, 32 грамма, что является особо крупным размером.

Задержанный находится под стражей. Уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» направили в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Олеся Жуковень

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