10 лет лишения свободы получил наркодилер в Акмолинской области за сбыт особо крупной партии гашиша, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Наркопреступление сотрудниками профильного подразделения департамента было выявлено в 2023 году. При проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий у 37-летнего акмолинца было изъято свыше 15 кг гашиша.

По информации полиции, особо крупная партия предназначалась для дальнейшего сбыта наркопотребителям. Сам же подсудимый утверждал, что такой объем наркотиков планировал употребить сам, однако собранные по делу неопровержимые доказательства подтвердили, что гашиш в гараже мужчина хранил в целях реализации.

В рамках расследования полицейские полностью доказали вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РК «Незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотического средства в особо крупном размере».

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области наркодилеру назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденный является отцом троих малолетних детей.