10 лебедей спасли в Северо-Казахстанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инспекторы животного мира спасли 10 лебедей от замерзания в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«12 ноября 2019 года близ города Петропавловска на замерзшем водоеме государственными инспекторами Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира были обнаружены 10 лебедей-сеголеток (предположительно поздний выводок)», - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.
Согласно его информации, инспектора животного мира совместно с сотрудниками областного департамента по ЧС отловили птиц и выпустили на незамерзающее озеро Белое – водоем-охладитель ТЭЦ 2.
«На территории области инспекторами СКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проводятся постоянные мониторинговые работы подобных случаев. Ежегодно с наступлением зимы инспекторы животного мира спасают сотню диких животных», - добавил С. Дилдахмет.
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