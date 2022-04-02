10 % коллективных договоров в Жамбылской области заключено с участием профсоюзов
В заседании также приняла участие находящаяся с визитом в регионе делегация Федерации профсоюзов РК во главе с председателем Сатыбалды Даулеталиным.
По словам Ернара Есиркепова, в рамках реализации Дорожной карты с начала года 414 работодателей повысили зарплату более 38 тысяч работников в среднем на 26 процентов.
«Однако, несмотря на повышение заработной платы работникам филиалов АО «Казахтелеком», АО «Казпочта» и НК «Казахстан Темир Жолы», оплата труда сотрудников этих предприятий по-прежнему остается самой низкой в регионе. Пользуясь визитом председателя Федерации профсоюзов, просим рассмотреть этот вопрос на Республиканской трехсторонней комиссии», - сказал начальник управления инспекции труда акимата Жамбылской области.
В свою очередь, председатель территориального объединения профсоюзов Жамбылской области Баглан Карашолаков отметил важность объединения усилий социальных партнеров по дальнейшему эффективному развитию социально-трудовых отношений, в частности, по недопущению производственного травматизма, развитию коллективно-договорных отношений, расширению охвата профсоюзным членством.
Обращаясь к членам региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул необходимость совместных действий всех сторон социального партнерства по улучшению благосостояния работников предприятий. По его информации, из 79 зарегистрированных в прошлом году трудовых конфликтов только на 31 предприятии присутствовали профсоюзы.
«Присутствие профсоюзов при разрешении трудовых споров обеспечивает достижение благоприятного результата для всех сторон конфликта при соблюдении необходимых правовых процедур», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.
Как отметил председатель ФПРК, в Жамбылской области за период с 2021 года по настоящее время зарегистрирован единичный факт трудового конфликта, произошедшего на предприятии ТОО «Жамбылская цементная производственная компания».
«Это один из показательных примеров по республике. С одной стороны, минимум конфликтных ситуаций в регионе свидетельствует о том, что проводится эффективная работа по предупреждению возникновения проблемных вопросов в социально-трудовой сфере. Подтверждением этому являются такие примеры взаимодействия сторон социального партнерства, как регулярное обсуждение вопросов предупреждения трудовых споров на заседаниях Жамбылской областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений», - сказал Сатыбалды Даулеталин.
Также, по его словам, Жамбылская область находится в ряду лидеров по охвату коллективными договорами: по состоянию на 1 марта т.г. в области заключено 10,4 тысячи коллективных договоров с охватом 94% предприятий, тогда как год назад их было почти вдвое меньше – 5,5 тысячи (охват 56%). В этой связи, председатель Федерации профсоюзов отметил, что, несмотря на такие высокие показатели, только 10 процентов коллективных договоров заключено с участием профсоюзных организаций.
«Кто от имени работников является подписантом в 90 процентах коллективных договоров? Насколько качественны и эффективны эти коллективные договора, подписанные без участия профсоюзов? Прошу в рамках трехсторонней комиссии рассмотреть этот вопрос», - обратился к членам комиссии Сатыбалды Даулеталин, и сообщил:
- Мы вышли с предложением к Правительству - о создании экспертных групп с участием членов профсоюзов в рамках областей, городов и районов по анализу содержания коллективных договоров. Поскольку «конституцией» любого предприятия является этот документ – коллективный договор. Благодаря его качественному содержанию можно избежать многих конфликтных вопросов во взаимоотношениях между работодателем и работниками».
По словам председателя ФПРК, основной причиной трудовых споров и конфликтов в последнее время все чаще становится низкая заработная плата. Вторая причина – нежелание работодателей вести переговорный процесс с работниками.
Согласно трудовому законодательству, прерогатива формирования фонда оплаты труда принадлежит работодателю, государство лишь определяет размер минимальной заработной платы.
«Мы внесли ряд предложений по совершенствованию системы оплаты труда, в том числе обязательной индексации минимальной заработной платы; обеспечению участия профсоюзов в управлении производством, включая переговоры по зарплате в обязательном порядке. Вопрос продвижения социальной справедливости – одна из главных задач профсоюзов», - подчеркнул Председатель ФПРК.
Кроме того, Сатыбалды Даулеталин напомнил, что Федерацией профсоюзов был проведен анализ региональных соглашений на предмет соответствия нормам Генерального соглашения на 2021-2023 годы. По его словам, региональное соглашение Жамбылской области в целом исходит из Генерального соглашения. Однако в большой части соглашение носит декларативный характер, тогда как оно является важным документом социального партнерства, регулирующим развитие диалога и определяющий качество трудовых отношений в регионе.
«При совместной работе соцпартнеров над региональным соглашением необходимо уделить внимание наполнению его качественным содержанием, которое способствовало бы улучшению благосостояния работников предприятий и организаций. Не менее важен контроль над исполнением принятых документов, также важна роль широкого освещения проводимой работы», - констатировал глава ФПРК.
Он также отметил, что все обращения, озвученные в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область, не останутся без внимания Федерации профсоюзов.
Фото: kasipodaq.kz