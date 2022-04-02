10 % коллективных договоров в Жамбылской области заключено с участием профсоюзов

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала года на предприятиях региона проведено 30 проверок, в ходе которых выявлено 11 нарушений трудового законодательства. По данным фактам приняты административные меры. Об этом сообщил начальник управления инспекции труда акимата Жамбылской области Ернар Есиркепов на заседании региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Медиацентр Федерации профсоюзов РК.

В заседании также приняла участие находящаяся с визитом в регионе делегация Федерации профсоюзов РК во главе с председателем Сатыбалды Даулеталиным.

По словам Ернара Есиркепова, в рамках реализации Дорожной карты с начала года 414 работодателей повысили зарплату более 38 тысяч работников в среднем на 26 процентов.

«Однако, несмотря на повышение заработной платы работникам филиалов АО «Казахтелеком», АО «Казпочта» и НК «Казахстан Темир Жолы», оплата труда сотрудников этих предприятий по-прежнему остается самой низкой в регионе. Пользуясь визитом председателя Федерации профсоюзов, просим рассмотреть этот вопрос на Республиканской трехсторонней комиссии», - сказал начальник управления инспекции труда акимата Жамбылской области.

В свою очередь, председатель территориального объединения профсоюзов Жамбылской области Баглан Карашолаков отметил важность объединения усилий социальных партнеров по дальнейшему эффективному развитию социально-трудовых отношений, в частности, по недопущению производственного травматизма, развитию коллективно-договорных отношений, расширению охвата профсоюзным членством.

Обращаясь к членам региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул необходимость совместных действий всех сторон социального партнерства по улучшению благосостояния работников предприятий. По его информации, из 79 зарегистрированных в прошлом году трудовых конфликтов только на 31 предприятии присутствовали профсоюзы.

«Присутствие профсоюзов при разрешении трудовых споров обеспечивает достижение благоприятного результата для всех сторон конфликта при соблюдении необходимых правовых процедур», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Как отметил председатель ФПРК, в Жамбылской области за период с 2021 года по настоящее время зарегистрирован единичный факт трудового конфликта, произошедшего на предприятии ТОО «Жамбылская цементная производственная компания».

«Это один из показательных примеров по республике. С одной стороны, минимум конфликтных ситуаций в регионе свидетельствует о том, что проводится эффективная работа по предупреждению возникновения проблемных вопросов в социально-трудовой сфере. Подтверждением этому являются такие примеры взаимодействия сторон социального партнерства, как регулярное обсуждение вопросов предупреждения трудовых споров на заседаниях Жамбылской областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Также, по его словам, Жамбылская область находится в ряду лидеров по охвату коллективными договорами: по состоянию на 1 марта т.г. в области заключено 10,4 тысячи коллективных договоров с охватом 94% предприятий, тогда как год назад их было почти вдвое меньше – 5,5 тысячи (охват 56%). В этой связи, председатель Федерации профсоюзов отметил, что, несмотря на такие высокие показатели, только 10 процентов коллективных договоров заключено с участием профсоюзных организаций.

«Кто от имени работников является подписантом в 90 процентах коллективных договоров? Насколько качественны и эффективны эти коллективные договора, подписанные без участия профсоюзов? Прошу в рамках трехсторонней комиссии рассмотреть этот вопрос», - обратился к членам комиссии Сатыбалды Даулеталин, и сообщил:

- Мы вышли с предложением к Правительству - о создании экспертных групп с участием членов профсоюзов в рамках областей, городов и районов по анализу содержания коллективных договоров. Поскольку «конституцией» любого предприятия является этот документ – коллективный договор. Благодаря его качественному содержанию можно избежать многих конфликтных вопросов во взаимоотношениях между работодателем и работниками».

По словам председателя ФПРК, основной причиной трудовых споров и конфликтов в последнее время все чаще становится низкая заработная плата. Вторая причина – нежелание работодателей вести переговорный процесс с работниками.

Согласно трудовому законодательству, прерогатива формирования фонда оплаты труда принадлежит работодателю, государство лишь определяет размер минимальной заработной платы.

«Мы внесли ряд предложений по совершенствованию системы оплаты труда, в том числе обязательной индексации минимальной заработной платы; обеспечению участия профсоюзов в управлении производством, включая переговоры по зарплате в обязательном порядке. Вопрос продвижения социальной справедливости – одна из главных задач профсоюзов», - подчеркнул Председатель ФПРК.

Кроме того, Сатыбалды Даулеталин напомнил, что Федерацией профсоюзов был проведен анализ региональных соглашений на предмет соответствия нормам Генерального соглашения на 2021-2023 годы. По его словам, региональное соглашение Жамбылской области в целом исходит из Генерального соглашения. Однако в большой части соглашение носит декларативный характер, тогда как оно является важным документом социального партнерства, регулирующим развитие диалога и определяющий качество трудовых отношений в регионе.

«При совместной работе соцпартнеров над региональным соглашением необходимо уделить внимание наполнению его качественным содержанием, которое способствовало бы улучшению благосостояния работников предприятий и организаций. Не менее важен контроль над исполнением принятых документов, также важна роль широкого освещения проводимой работы», - констатировал глава ФПРК.

Он также отметил, что все обращения, озвученные в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область, не останутся без внимания Федерации профсоюзов.

Фото: kasipodaq.kz







