10 казахстанских стартапов получили по 50 тысяч долларов инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уникальная акселерационная программа мирового класса «Kazakhstan Digital Accelerator» (KDA), инициированная холдингом «Байтерек», даст возможность казахстанским стартапам стать международными компаниями. Сегодня 10 финалистов программы получили по 50 тысяч долларов инвестиций на свое развитие, передает МИА «Казинформ».

Холдинг «Байтерек» с помощью своей дочерней организации «QazTech Ventures» и совместно с сингапурским фондом «Quest Ventures» запустил KDA в июле текущего года. Quest Ventures - это крупная венчурная фирма, основанная в 2011 году, со штаб-квартирой в Сингапуре. Она инвестирует в стартапы по всей Азии. В рамках программы KDA основатели стартапов смогут получить инвестиции, а также ключевые навыки и знания для дальнейшего развития и успешной экспансии на рынки Юго-Восточной Азии.

«Мы выдвинули к стартапам такие требования: иметь работающий продукт или сервис, повторяемую и масштабируемую бизнес-модель в сфере цифровой экономики, быть ориентированными на крупные рынки. О т стартапов к нам поступило 178 заявок для участия, из которых по результатам онлайн-интервью были отобраны 10 проектов-участников KDA и 5 проектов в резерв. Это говорит о том, что интерес к программе большой, но что еще более важно – в Казахстане много технологически продвинутых молодых людей с хорошими IT-стартапами. Мы изначально решили, что казахстанские стартапы должны конкурировать глобально и выходить на зарубежные страны. И мы планомерно их к этому подталкиваем», - отметил управляющий директор холдинга «Байтерек» Адиль Нургожин.

Молодежь разрабатывает действительно полезные продукты, которые могут достойно представить Казахстан на зарубежном рынке. Например, среди финалистов KDA есть торговая и образовательная платформа, которая фокусируется на обучении английскому языку своих клиентов.

«QLang» доступен из любой точки мира. Она экономит время и деньги, то есть студенты могут построить свой собственный график и купить доступное количество уроков. Преподаватели могут создавать свои собственные уроки и курсы, используя простой «конструктор курсов», встроенный в платформу, а студент может выбрать репетиторов из списка и самостоятельно забронировать онлайн-уроки.

«Как маркетплейс мы предоставляем площадку для преподавателей и репетиторов, с помощью которой они могут обучать детей и взрослых различным языкам. А онлайн-образовательная платформа позволяет получать знания очень удобным способом: с помощью видеосвязи, интересных интерактивных упражнений и так далее», - отметил генеральный директор и основатель компании «QLang» Константин Орлов.

Среди финалистов есть IT-системы для сферы здравоохранения. Например, основатель и генеральный директор компании «Cerebra» Досжан Жусупов совместно со своей командой создал автоматизированный сервис диагностики ишемических и геморрагических инсультов. Весь процесс диагностики занимает менее 1,5 минуты, а пациенту назначают лечение немедленно.

«Искусственный интеллект оценивает снимок, помогает увидеть врачам даже незаметные аномалии и визуализировать их. Программа работает в «облаке». К нему может подключиться любой инсультный центр в Казахстане. Никакое оборудование не нужно. Просто нужны интернет, стандартная компьютерная томография, которая уже стоит в больнице. Условно, делают снимок человека с подозрением на инсульт, этот снимок отправляют нам, а мы возвращаем уже с готовой аналитикой», - сообщил Досжан Жусупов.

По его словам, поддержка в рамках KDA будет направлена на повышение точности диагностики, а также выход на зарубежные рынки.

«В Казахстане 60 инсультных центров. Мы планируем покрыть их всех в первом полугодии следующего года. Потом выйти уже на Среднюю Азию», - уточнил он.

Стоит отметить, что организаторы намерены продолжить программу KDA. Сингапурский партнер инвестирует в нее два миллиона долларов в течение трех лет.

«В среднем мы рассчитываем, что у нас будет несколько программ акселерации, где будет по 10 компаний. В октябре мы объявим о втором потоке, который будет проходить в следующем году. Но отбор начнем заранее. Я надеюсь, что мы увидим гораздо больше новых интересных стартапов», - отметил представитель Quest Ventures в Казахстане Ануар Сейфуллин.

Холдинг «Байтерек» успешно реализует одну из своих стратегических целей – развитие технологического и венчурного предпринимательства через дочернюю организацию – АО «QazTech Ventures». Сегодня QazTech Ventures работает в формате фонда фондов. В 2018 году холдинг был инициатором принятия поправок в законопроект о венчурном финансировании.

Благодаря этому проделана масштабная работа - в Казахстан привлечены гиганты этой сферы. Сейчас холдинг «Байтерек» работает с двумя крупнейшими инвестиционными венчурными фондами США и Сингапура, создав совместные венчурные фонды, в том числе для продвижения казахстанских стартапов.