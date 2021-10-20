РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:42, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    10 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 10 человек скончались от пневмонии с коронавирусом в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    «18.10.2021 г. зафиксированы 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели.

    Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 78158, летальных случаев - 4979, выздоровевших - 66753», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!