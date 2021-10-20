10 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 10 человек скончались от пневмонии с коронавирусом в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

«18.10.2021 г. зафиксированы 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 78158, летальных случаев - 4979, выздоровевших - 66753», - говорится в сообщении.